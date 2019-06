Die Eltern der Waldkindergartenkinder sind empört. Am Freitag haben sie vom Vorstand die Kündigung des Kita-Betreuungsplatzes im Waldkindergarten erhalten, von links: Jenny Meyer, Franziska Hopff, Benjamin Mester und Lilli Baumgärtel.

Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Keine guten Nachrichten hatte der Postbote am Freitag für die Eltern der Waldkindergarten-Kinder. Per Einschreiben bekamen sie die fristlose Kündigung ihres Betreuungsvertrages für den Platz im Waldkindergarten. Unterzeichnet war das Schreiben, das sich auf vertragliche und gesetzliche Grundlagen beruft. vom Vorsitzenden Dirk Jesse und Kassierer Martin Cygon.

Auch der neuen Kindergartenleiterin und einer Erzieherin soll gekündigt worden sein, teilten die Sprecher der Elternschaft, Jacqueline Kayser und Benjamin Mester, am Wochenende mit. »Das werden wir so nicht hinnehmen und juristisch prüfen lassen«, kündigte Mester an. Auch das Landesjugendamt sei noch am Freitag informiert worden und habe angekündigt, den Fall zu prüfen, ergänzte Angela Maniscalco, zweite Vorsitzende des Waldkindergartenvereins.

Eltern wollen juristischen Rat einholen

Nach der Schließung des Kindergartens durch den Vorstand aufgrund nicht mehr zu gewährleistender Betreuung ist damit die Kontroverse zwischen Elternschaft, der zweiten Vorsitzenden einerseits und dem verbliebenen Vorstand andererseits weiter eskaliert. Ursache für den Konflikt sei neben der Kündigung der ersten Kita-Leiterin die Absage der für den 4. Juni anberaumten Mitgliederversammlung gewesen. »Dort, so hatten wir gedacht, stellt sich der Vorstand unseren Fragen«, so die Eltern.

Mester: »Wir hatten daher die Hoffnungen auf den neuen Termin am 26. Juni gesetzt. Aber nun befürchten wir, dass mit dieser Kündigung unseres Betreuungsvertrages der Verlust unseres Stimmrechtes erreicht werden soll. Denn das haben nur aktive Mitglieder, sprich Eltern, die einen geltenden Betreuungsvertrag haben.«

»Sind mit unserer Kraft am Ende«

Auch Eltern, die bereits einen Vertrag für das neue Kindergartenjahr zum 1. August abgeschlossen hatten, hätten eine solche Kündigung erhalten, hieß es am Wochenende von Betroffenen aus der Elternrunde. »Der Streit geht nun schon seit Monaten. Immer wieder mussten wir Betreuung für unsere Kinder neu organisieren. Wir sind allmählich mit unserer Kraft am Ende und brauchen Hilfe. Viele sind immerhin wegen ihrer beruflichen Verpflichtungen auf den Kita-Platz angewiesen«, sind sich Mester, Kayser und die übrigen Eltern der 19 Waldkita-Kinder einig. Allmählich glaubten sie, dass das Weiterbestehen des Kindergartens und das Wohl der Kinder gar nicht mehr im Mittelpunkt stehe. Wann diese weitreichenden Vorstandsentscheidungen getroffen worden seien, könnten sie nur vermuten. Bekannt sei, dass es am 7. Juni eine Einladung zu einer Vorstandssitzung gegeben habe und auch für diesen Montag, 17. Juni, eine vorliege, sagten die Elternsprecher.

Großes Betreuungsproblem

Neben der juristischen und der Behörden-Prüfung, die dauern könnten, müssten sie nun in Sachen Kinderbetreuung aktiv werden, kündigte die Elternrunde an. »Wir brauchen Räume und gegebenenfalls Tagesmütter für die Gründung einer Spielgruppe, da wir auch beruflich weiter eingebunden sind«, sagte Angela Maniscalco. »Grundsätzlich sind wir aber am Weiterbestehen des Waldkindergartens interessiert. Wir alle haben daran mitgearbeitet. Da hängt unser Herz dran«, sagte Benjamin Mester abschließend.

Vorstand sieht Fronten verhärtet

Dirk Jesse und Martin Gygon vom Vorstandsteam des Waldkindergartens bestätigten am Sonntag auf Anfrage die Kündigungen: »Wir haben uns nach juristischer Beratung zu diesem Schritt entschlossen. Zu Details wollen wir derzeit keine Auskunft geben.« »Der Vorstand ist dabei, zu retten, was zu retten ist«, umschrieb Cygon schließlich die verhärteten Fronten in dem Streit.