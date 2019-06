Von Sonja Töbing

Vlothoer feiern Tauffest im Freibad Fotostrecke

Foto: Sonja Töbing

»Die Idee hat gezündet. Darüber freuen wir uns sehr. Dass sich so viele Menschen für die Taufe unter freiem Himmel entscheiden würden, hätten wir uns niemals träumen lassen«, sagte Pfarrer Ralf Steiner aus Exter, der gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen Christine Höke, Renate Wefers und Christoph Beyer den Gottesdienst gestaltete und die Taufhandlungen vollzog.

Gäste aus dem Partnerkirchenkreis

Auch Annemarie Coring vom Evangelischen Jugendreferat im Kirchenkreis Vlotho zeigte sich angesichts der vielen Täuflinge und Besucher begeistert. »Die Menschen, die heute hier den Segen erhalten, hätten wir sonst vermutlich nicht erreicht. Die Kirche als Ort des Glaubens ist nicht mehr so gefragt«, sagte die Jugendreferentin. Doch das Waldfreibad als Freiluft-Kirche habe scheinbar viele Menschen angesprochen und begeistert. »Das Schöne daran ist auch, dass Mitglieder aller Vlothoer Gemeinden und aller Altersstufen mitgeholfen haben. Es greift so vieles ineinander, das ist ein tolles Erlebnis«, betonte Annemarie Coring. Auch die Teilnahme der vier Gäste aus dem Partnerkirchenkreis Tambarare – Julia Daniel Nyambo, Janett Roop Yakabo, Reverend Paulo Kivatiro und Reverend William Karata – habe zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen.

Tauchzeichen auf dem Liederzettel

Der Gottesdienst stand unter dem Motto »Abtauchen und Auftauchen« – was nicht nur angesichts des Veranstaltungsortes mehr als passend war. Wie Pfarrerin Christine Höke erklärte, klingen die Worte »Tauchen« und »Taufe« nicht nur ähnlich, sondern hängen sogar etymologisch gesehen zusammen. Und so zog sich das Thema »Tauchen« wie ein roter Faden durch die Predigt. Da waren die bekanntesten Tauchzeichen auf den Liederzettel gedruckt worden, und während des Gottesdienstes erschien plötzlich eine junge Taucherin im Neopren-Anzug, überzeugend dargestellt von Ricarda Lange aus Uffeln.

»Sich taufen zu lassen, bedeutet, in die Tiefe zu gehen, nicht mehr nur an der Oberfläche zu dümpeln«, sagte Pfarrerin Renate Wefers. Ihre Kollegin Christine Höke nutzte die Tauchzeichen für ihre Predigt und tauchte sogar gemeinsam mit ihren Täuflingen ins Wasser des Waldfreibads ein, um diese dort zu segnen – ein ganz besonderes Erlebnis für beide Seiten. Insgesamt gab es auf dem Gelände fünf verschiedene Taufstellen, aufgeteilt nach Gemeinden.

Nachmittags Familienfest

Nach dem Gottesdienst unter freiem Himmel konnten sich die Gäste am Stand der Freiwilligen Feuerwehr Gohfeld-Wittel mit leckeren Spätzle und Hähnchengeschnetzeltem stärken. »Wir haben 150 Portionen vorbereitet«, berichtete Löschgruppenmitglied Jürgen Tasto.

Pünktlich um 13 Uhr begann dann das große Familienfest. Die Mitarbeiter des Evangelischen Kinder- und Jugendzentrums Valdorf hatten das Spielmobil mitgebracht und im Wasser wartete das riesige grüne Schwimmtier Doggy. Ralf Nolte, Vorsitzender des Fördervereins Waldfreibad Valdorf, zeigte sich angesichts der Besuchermassen begeistert: »Das ist einfach gigantisch, was wir hier Hand in Hand auf die Beine gestellt haben. Ich freue mich sehr, dass die Idee des Tauffestes so gut angenommen wird und auch das Wetter mitgespielt hat.« Er könne sich vorstellen, das Waldfreibad auch in den kommenden Jahren für diesen besonderen Freiluft-Gottesdienst zu öffnen.