Von Heike Pabst

Die 75 Zentimeter hohe und 51 Kilogramm schwere »Birla Germanin von der Saaleaue« fliegt dem Besuch förmlich in der Auffahrt entgegen. Juhu, Menschen! Auf ein mahnendes Wort ihres Frauchens Manuela Bulian (35) zügelt die dreijährige Hündin ihre Begrüßungsfreude etwas, dreht sich um und hüpft voraus zu ihren Babys.

Wer eine »Desinfektionsschleuse« durchquert hat, trifft auf sechs wollige, spielfreudige »Bärchen«. Vier Jungrüden und zwei Hündinnen kuscheln, schlafen und toben auf Bulians Wiese. Aaro, Arthas, Askan, Amigo, Amelia und Anouk beißen sich gegenseitig in die Schnäuzchen, werfen sich um, beklettern ihre Mutter und beschnüffeln neugierig die Füße von Gästen. Auch auf den Arm nehmen lassen sie sich. Manuela Bulian strahlt vor Freude.

Welpen sollen zweimal täglich staunen

20 bis 22 Stunden täglich schlafen oder dösen die Welpen. Foto: Heike Pabst 20 bis 22 Stunden täglich schlafen oder dösen die Welpen. Foto: Heike Pabst

Nach einem tragisch verlaufenen ersten Versuch im vergangenen Jahr, bei dem die Welpen tot zur Welt kamen, konnte Birla erfolgreich mit »Garon von der Underbergsheide« verpaart werden. Als die Zeichen auf Geburt standen, übernachtete Manuela Bulian mit der Hündin im gleichen Raum. Die Geburt dauerte 18 Stunden.

In den ersten zwei Wochen teilte sich Manuela Bulian das Schlafzimmer mit den Welpen. Jetzt müssen sie an viele Umwelteinflüsse gewöhnt werden: »Es gilt die Regel: Bringe Welpen zwei Mal am Tag zum Staunen. Also ziehen wir sie im Bollerwagen, machen einen Ausflug an die Weser oder laden uns Leute ein«, berichtet die Besitzerin. Auch einen Besuch in der DRK-Kita Sommerwiese haben die »Bärchen« bereits gemeistert.

Souveräne Hundemama

Mutter Birla ist es gewöhnt, dass ihre Kleinen so viel Aufmerksamkeit bekommen. »Birla geht sehr moderat mit ihren Welpen um, lässt ihnen viel durchgehen, zeigt aber auch Grenzen auf«, ist Manuela Bulian stolz. Die »Bärchen« haben alle schon Käufer.

Germanische Bärenhunde sind sanfte Riesen: nicht aggressiv, gemütlich, aber nicht faul, zum Spielen bereit, kaum Jagdtrieb, aufmerksam, keine Kläffer. »Wir haben Ziegen, Katzen, Pferde, drei Kinder und Birla akzeptiert, dass alle zum Rudel gehören«, erläutert Manuela Bulian. Die Rasse ist eine Mischung aus Bernhardiner und weißem Hirtenhund, dazu wurden Leonberger-Gene eingekreuzt.

Verantwortungsbewusst züchten

Als Tierärztin hat die Wehrendorferin schon oft mit Geburten und Welpen zu tun gehabt. Einst zog sie sogar ein paar Waschbären auf. Zunächst suchten ihr Mann und sie vor allem einen Familienhund. Doch dann arbeitete sie sich in die Geschichte der Bärenhunde ein und stellte fest: Obwohl die Rasse erst seit 30 Jahren existiert, könnte es sein, dass es sie in zehn oder fünfzehn Jahren nicht mehr gibt. »Das liegt daran, dass da viel Schindluder getrieben wird«, erläutert sie. »Schwarze Schafe unter Hobbyzüchtern kreuzen Herdenschutzhunde ein, und wenn ein großer Hund dominant wird, kann es gefährlich werden.«

Alle Welpen gleichzeitig säugen? Birla stellt sich der logistischen Herausforderung. Foto: Heike Pabst Alle Welpen gleichzeitig säugen? Birla stellt sich der logistischen Herausforderung. Foto: Heike Pabst

Schädlich ist auch, wenn bei der Verpaarung nicht die genetischen Anlagen mehrerer Generationen im Blick behalten werden. Probleme wie eine Veranlagung zur Hüftdysplasie oder Ellenbogen-Dysplasie dürfen den Tieren nicht das Leben schwer machen. »Da habe ich mir vorgenommen, dass ich es richtig machen möchte. Es ist so eine außergewöhnliche Rasse, die ich erhalten möchte.«

Jeder ist zum Treffen eingeladen

Ja, Manuela Bulian hat Spaß an der Sache. Dennoch würde sie Anfängern nicht empfehlen, sich leichtfertig für das »Hobby« zu entscheiden, denn: »Das verklärte Bild vom Kuscheln mit süßen Welpen macht es nicht aus. Man steckt sämtliche Freizeit hinein.«

Der Abschied von den kuscheligen Riesenbärchen wird der ganzen Familie schwer fallen. Aber schon am 27. Juli, 10 bis 17 Uhr, gibt es ein »Bärentreffen« auf ihrem Hofgelände an der Wehrendorfer Straße 16a. Dann sehen sich die Geschwister wieder. Bulian: »Alle Züchter, Halter und an Germanischen Bärenhunden Interessierten sind herzlich eingeladen.« Weitere Infos gibt es auf Manuela Bulians Homepage .