Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Im September wird der Weltkindertag gefeiert. Vlotho-Marketing, der Stadtjugendring und zahlreiche Vereine wollen aus diesem Anlass auch in diesem Jahr am Samstag, 14. September, zu einem großen Spielefest auf den Sommerfelder Platz und in die Innenstadt einladen.