Von Jürgen Gebhard

Die Partnerschaft zwischen dem evangelischen Kirchenkreis Vlotho und dem Kirchenkreis Tambarare in Tansania besteht seit dem Jahr 1984. Etwa alle zwei Jahre besuchen sich die Delegationen abwechselnd in Deutschland und in Tansania. Im Jahr 2012 fuhr Sigrid Knollmann als stellvertretende Schulleiterin des Weser-Gymnasiums mit nach Tansania. Der Superintendent hatte nach einer Schule gesucht, die Interesse daran hatte, das Schulwesen dort zu unterstützen.

Schulwesen nicht vergleichbar

»Das Schulwesen in Tansania ist überhaupt nicht mit dem vergleichbar, das wir bei uns kennen«, sagt Sigrid Knollmann. Der Besuch der Grundschule sei Pflicht. Wer danach noch zu einer weiterführenden Schule wolle, müsse viel Schulgeld bezahlen: »Etwa 650 Euro für ein Schuljahr. Für viele Menschen ist das unbezahlbar.« Bei Schulgottesdiensten sammelt das Weser-Gymnasium inzwischen regelmäßig für diesen Zweck.

Einer der Menschen dort, denen mit Unterstützung aus dem Kirchenkreis Vlotho eine gute Bildung ermöglicht worden ist, ist Reverend Paulo Kivatiro. Bei der Begrüßung im WGV sprach davon, dass er im Anschluss an die weiterführende Schule eine theologische Ausbildung absolviert hat und nun Gemeinden in seiner Heimat betreut.

WGV unterstützt Schulbau

Nach der Rückkehr aus Tansania half Sigrid Knollmann dabei, am Weser-Gymnasium einen Projekttag und einen Sponsorenlauf zu organisieren. Ein fünfstelliger Betrag kam zusammen, um den Bau einer weiterführenden Schule in Korogwe zu unterstützen. Nach anfänglichen Problemen beim Grunderwerb gebe es inzwischen ein Grundstück. »Der Grundstein ist gelegt. Mit dem Bau der Schule kann demnächst begonnen werden«, weiß Sigrid Knollmann zu berichten.

Beim bevorstehenden Bau des einfachen Schulgebäudes könnten Schüler aus Vlotho mitmachen: »Wir streben eine Schülerbegegnung mit einer kleinen Gruppe in Tansania an. Das ist unser Traum.« Und nach der Fertigstellung des Schulgebäudes könnte das WGV dazu beitragen, die Bildungschancen der Menschen in der Partnerregion zu verbessern. Konkrete Details sind noch nicht vereinbart worden.

Weitere Besuchsstationen

Die vierköpfige Delegation aus der Partnerregion ist seit dem 5. Juni im Kirchenkreis Vlotho unterwegs. Zuerst in Bad Oeynhausen und Porta Westfalica, seit dem vorigen Wochenende in Vlotho: Am Samstag besuchten Julia Daniel Nyambo, Janett Roop Yakabo, Reverend Paulo Kivatiro und Reverend William Karata den Kindergottesdienst von Pastor Winfried Reuter in St. Johannis Vlotho. Am Sonntag wirkten sie beim Taufgottesdienst im Waldfreibad Valdorf mit. Am Montag standen der Besuch eines Kindergartens und der Jungendkunstschule sowie wie ein Abend der Begegnung in St. Johannis mit Kochen und Gesprächen auf dem Programm. Am Dienstag wurden die Gäste von Schulleiter Guido Höltke und seiner Stellvertreterin im Weser-Gymnasium begrüßt. Am Nachmittag nahmen sie dann am Konfirmandenunterricht in Exter teil und besuchten das Evangelische Kinder- und Jugendzentrum in Valdorf und am Abend die Kneipe St. Stephans.

Am Mittwoch fuhr die Gruppe zum Kirchentag nach Dortmund, um am Abend der Begegnung mitzuwirken. In der nächsten Woche lernen die Gäste aus Tansania noch das Leben in den Löhner Kirchengemeinden kennen, bevor sie am 28 Juni ihre Heimreise antreten werden.