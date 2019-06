Von Gisela Schwarze

Vlotho (WB).»Zuhause ist da, wo ich mich wohlfühle« – so lautete das Motto des Sommerfestes in der Kindertagesstätte Topsi. Offensichtlich ist auch der Kindergarten ein Zuhause, denn Klein und Groß fühlten sich dort am Samstagnachmittag sehr wohl.