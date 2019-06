Von Frank Lemke

Vlotho (WB). Das weit über Europas Grenzen hinaus bekannte »Baltic Sea Philharmonic« probt derzeit im LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho. Was hier entsteht, geht weit über die übliche Konzerterfahrung hinaus. Als Dankeschön für die gute Zeit in Vlotho gibt das Orchester an diesem Sonntag um 19.30 Uhr eine Generalprobe im Jugendhof. Der Eintritt für das Programm »Midnight Sun« ist frei.

Dieses Orchester ist anders. Der Dirigent Kristjan Järvi spricht von Noten, Taktänderungen und Tempowechsel nur in Nebensätzen. Bei den Proben konzentriert er sich auf etwas, das schwer mit Worten zu greifen ist: »Versucht das, was ihr mit eurer Musik sagen wollt, nicht zu formulieren. Sprecht es in Gedanken ohne Worte aus und legt das, was ihr fühlt, ganz in euren Ausdruck hinein«, sagt Kristjan Järvi.

Orchester spielt ohne Noten

Der Mann mit dem Taktstock ist auf den großen internationalen Bühnen zu Hause. Er hat den Ruf einer der »geschicktesten und innovativsten Programmgestalter der klassischen Szene« zu sein, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Kristjan Järvi hat mehr als 60 Alben heraus gebracht, darunter Musik für Kinofilme wie »Cloud Atlas« oder »Hologram for the King«.

Bei der Generalprobe am Sonntag wird das Orchester ohne Noten spielen. Kristjan Järvi und der Coach Jan Bjøranger arbeiten seit Jahren zusammen. Gemeinsam wollen sie die 63 Musiker aus den neuen Ostsee-Anrainerstaaten und Norwegen zu einer Einheit formen, die sich von dem statischen Spielen eines üblichen Orchesters löst und zu einer lebendigen, fließenden Gemeinschaft wird. Das Spielen ohne Noten soll den Musikern die Freiheit geben, bei den Konzerten ihre Aufmerksamkeit nach außen zu richten. Anstatt auf die Notenblätter achten sie auf das Publikum, den Dirigenten, den Fluss der Musik. »Für das, was Kristjan vor hat, braucht er die ganze Aufmerksamkeit des Orchesters. Das wird für die Zuhörer ein neues Erlebnis«, sagt der Norweger Jan Bjøranger.

Bei dem »Baltic Sea Philharmonic« gehe gehe es um Perfektion, die aus dem Charakter eines jeden Einzelnen heraus entstehe. »Denken sie an Louis Armstrong«, sagt Jan Bjøranger. Der amerikanische Jazztrompeter sei ein unterdrückter Schwarzer gewesen, der trotz aller Widerstände zu einem der bekanntesten Sänger und Jazztrompeter des vergangenen Jahrhunderts wurde. »Obwohl er nicht wirklich singen konnte, ist er einfach seinen Weg gegangen und hat auf seine Art und Weise eine vollendete Perfektion erreicht«, sagt Jan Bjøranger.

Auftritte in Berlin und Hamburg

Es sei eine tolle Sache, ein Stück von Igor Stravinsky technisch perfekt zu spielen. Das könnten andere Orchester gut leisten. Doch das »Baltic Sea Philharmonic« will technisch nicht unbedingt perfekt sein. Es will den Geist eines Kunstwerks von Igor Stravinsky, Max Richter oder Peteris Vasks mit Leben füllen, geboren aus den Persönlichkeiten aller beteiligten Musiker im Einklang mit den Zuhörern.

Nach der Generalprobe am Sonntag wird das »Baltic Sea Philharmonic« sein erstes Konzert seiner »Midnight Sun«-Tour in der Philharmonie in Berlin geben, am Mittwoch, 26. Juni, um 20 Uhr. Danach wird es am Samstag, 29. Juni, in Ossiach (Österreich) zu hören sein. Die Vorstellung am Dienstag, 2. Juli, in der Elbphilharmonie in Hamburg ist ausverkauft.

Bei den Konzerten werden der estnische Popmusiker Mick Pedaja sowie die Grammophon-Künstlerin Mari Samuelsen aus Norwegen mit dabei sein. Die Generalprobe am Sonntag im LWL-Bildungszentrum Jugendhof ist eine seltene Gelegenheit, dieses außergewöhnliche Orchester ganz hautnah kennenzulernen.