Das Orchester spielt im Musiksaal des Jugendhofes. Dirigent Kristjan Järvi leitet es an, während die Künstlerin Mari Samuelsen ihre Stradivari streicht. Foto: Frank Lemke

Vlotho (WB). Das »Baltic Sea Philharmonic« hat intensiv im LWL-Bildungszentrum Jugendhof für seine Auftritte in der Berliner Philharmonie und in der Hamburger Elbphilharmonie geprobt. Am Sonntagabend hat das Orchester eine kostenlose Generalprobe gegeben. Etwa 300 Besucher haben den 63 Musikern mit Dirigent Kristjan Järvi gebannt zugehört .