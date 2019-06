Von Joachim Burek

Nach Polizeiangaben wollte die 56-jährige Fahrerin eines Ford K um 14.33 Uhr von der Winterbergstraße nach links in die Mindener Straße (L 778) abbiegen. Dabei habe sie laut Polizei einen entgegen kommenden Audi übersehen, dessen 26-jähriger Fahrer von der Burgstraße geradeaus in die Winterbergstraße unterwegs war. Auf der Kreuzung sei es dann zur Kollision gekommen. Beide Fahrer seien unverletzt geblieben, so die Polizei. Nach Schätzung der ermittelnden Beamten sei an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt etwa 8000 bis 10.000 Euro entstanden. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.