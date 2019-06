Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Zwei Chorleiter, zwei Kantoreien und zwei gemeinsame Aufführungen an zwei Orten: Liga Auguste und Harald Sieger erfüllen sich einen lange gehegten Wunsch. Gemeinsam bereiten sie mit den Kantoreien St. Stephan Vlotho und St. Marien Stiftberg Herford ein Chorkonzert vor, das im Herbst in beiden Kirchen aufgeführt wird.

Harald Sieger war Kreiskantor in Bad Oeynhausen und leitete dort eine recht große Kantorei. Seit Februar 2019 ist er Landeskirchenmusikdirektor in Bielefeld, zu seinen Aufgaben gehört die Leitung der Kantorei der Herforder Marienkirche. Liga August ist seit Anfang 2017 Kantorin in Vlotho und leitet eine Kantorei mit etwa 50 Sängerinnen und Sängern. Die Idee, mit zwei Kantoreien etwas Gemeinsames zu machen, hätten sie schon sehr lange gehabt, sagen die beiden Kirchenmusiker. Aufgrund der Größe sei das mit Bad Oeynhausen und Vlotho jedoch kaum realisierbar gewesen.

Projekt mit 70 Sängerinnen und Sängern

Jetzt sind es insgesamt »nur« 70 Sängerinen und Sänger, die bei einem Konzert zusammenfinden werden – das sei eine gute Größe für ein gemeinsames Chorprojekt.

Die Proben haben vor einigen Wochen begonnen. Zunächst noch getrennt. Nach den Sommerferien dann auch gemeinsam bei zwei Probenwochenende in Vlotho und Herford. Konzertpremiere mit Harald Sieger als Dirigent ist am Sonntag, 27. Oktober, um 18 Uhr in St. Marien Herford. Eine Woche später, am Sonntag. 3. November, findet dann die Wiederholung in St. Stephan Vlotho statt (ebenfalls 18 Uhr) – dann übernimmt Liga Auguste den Taktstock.

Wenige Wochen vor dem Ende des Kirchenjahres werden in diesem Chorkonzert zwei Werke aufgeführt, die sich in besonderer Weise ergänzen: Das »Requiem« von Gabriel Fauré und die Kantate BWV 21 von Johann Sebastian Bach, »Ich hatte viel Bekümmernis«. In dem Chorkonzert wirkt als Solosänger József Opicz mit – das ist der Nachfolger von Harald Sieger im Kirchenkreis Vlotho.

Die Werke

Fauré, »Requiem«: Der Komponist bezeichnet dieses Werk selber »berceuse de la mort« (»Wiegenlied für den Tod«). Seine Absicht war es nicht, eine weitere Totenmesse zu komponieren, er wollte vielmehr etwas Neues schaffen. Das Neue ist in diesem Fall die helle, für diese Gattung untypische Tonsprache und die innige Atmosphäre. Dieses Requiem gehört zu dem meist gesungenen und meist aufgeführten geistlichen Werken.

J. S. Bach, Kantate »Ich hatte viel Bekümmernis«, BWV 21: Das ist eine umfangreiche Kantate in zwei Teilen, »per ogni tempo« (»für alle Zeit«, hier ist die Verortung im Kirchenjahr gemeint), damit verleiht Bach dem Werk die denkbar weiteste liturgische Bestimmung. Tatsächlich wird vermutet, dass die Urform dieser Kantate eine Trauermusik gewesen sein könnte.

Beide Werke, trotz der Zugehörigkeit in verschiedene Musikepochen, weisen atmosphärische Parallelen auf. Fauré findet diesen Ausdruck in der Tonsprache in der Verbindung mit den katholisch-typischen lateinischen Texten. Bach als »Prediger in Tönen« nutzt die Form der Kantate, verbindet Bibeltexte, freie Dichtungen und Choralmelodien. Das Werk ist ein gutes Beispiel protestantischer Kirchenmusik.