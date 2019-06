Das Gelände des Waldkindergartens an der Oberbecksener Straße zwischen Vlotho und Bad Oeynhausen ist verwaist. Foto: Jürgen Gebhard

Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). In einer Mitgliederversammlung soll am 26. Juni über die Zukunft des nach internen Streitigkeiten geschlossenen Waldkindergartens beraten werden. Der vorgesehene Veranstaltungsort steht aber nicht zur Verfügung.

Am Tag davor hat im Vlothoer Rathaus ein ausführliches Gespräch zur aktuellen Situation des Waldkindergartens stattgefunden. An dem Gespräch nahmen Bürgermeister Rocco Wilken, Dirk Jesse und Martin Cygon vom Vorstand des Waldkindergartens e.V. sowie Vertreter des Fachbereichs Soziale Dienste und des Kreissjugendamtes teil. Zum Inhalt des Gesprächs wollte Dirk Jesse anschließend keine Auskunft geben. Nur so viel: »Es gibt nichts zu sagen«.

Stadt als möglicher Vermittler

Bürgermeister Rocco Wilken wird konkret zum Inhalt des Gesprächs: » Wir haben die ganz klare Erwartung geäußert, dass der Verein die internen Auseinandersetzungen zum Wohle der Kinder beilegt. « Die Stadt stehe dafür als Vermittler zur Verfügung. Die Mitglieder seien nun aufgefordert, einen Plan zu entwickeln, um das Betreuungsangebot fortzusetzen und den Verein wieder in ruhige Fahrwasser zu bekommen. Als Bürgermeister sei er optimistisch, dass es gelingen werde.

Fragen zur Zukunft des Waldkindergartens könnten bereits in der Mitgliederversammlung geklärt werden. Eingeladen dazu wurde ins Gemeindehaus St. Stephan. Dort wird die Versammlung allerdings definitiv nicht stattfinden. Pfarrer Jörg Uwe Pehle: »Die Räume sind nicht offiziell angefragt worden, weder bei mir, noch beim Presbyterium.« Er wolle nicht, dass die Kirchengemeinde in irgendeiner Weise in einen externen, schwelenden Konflikt hinein gezogen werde – zumal der erste Vorsitzende bereits angekündigt hatte, gegebenenfalls die Polizei zu rufen, um gegen mögliche Störer vorzugehen.

Als Pfarrer wolle er sich in der aktuellen Auseinandersetzung auch nicht positionieren. Solange die Angelegenheit nicht abschließend geklärt sei, stünden die Räumlichkeiten im Gemeindehaus St. Stephan keiner Seite zur Verfügung. Nach vorliegenden Informationen soll die Mitgliederversammlung nun ab 19 Uhr im »Alt Heidelberg« stattfinden.

Kommentar

Der Vorstand des Vereins ist zerstritten. Der Betrieb des Waldkindergartens ruht. Die Betreuungsverträge sind gekündigt worden. Die betroffenen Eltern sollen ihr Stimmrecht verloren haben. Der Vorsitzende droht damit, gegebenenfalls mit Unterstützung der Polizei für Ruhe im Saal sorgen zu wollen – wobei der Gemeindesaal, in den eingeladen wurde, gar nicht mehr zur Verfügung steht: Können unter diesen Voraussetzungen in der Mitgliederversammlung tatsächlich zukunftsweisende Entscheidungen zum Wohle der Kinder getroffen werden?

Gelingen kann das nur, wenn alle Beteiligten einen Schnitt machen, die Vergangenheit ruhen lassen und ihre Auslegung des Vereinsrechts nicht auf die Spitze treiben. Alle Mitglieder, auch die, die angeblich kein Stimmrecht mehr haben, müssen sich nun an einen Tisch setzen und gemeinsam einen Neuanfang wagen – so wie es Eltern und Erzieher von streitenden Kindern erwarten würden.

Alles andere wäre 1. verheerend, 2. nicht zielführend, 3. früher oder später möglicherweise ein Fall für die Gerichte und 4. wären die Erwachsenen dann ein ziemlich schlechtes Vorbild für ihre Kinder in Sachen Konfliktlösung. Jürgen Gebhard