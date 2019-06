Fitness mit Hund: Kari Renner (rechts) bietet auf seinem neuen Hundesportplatz am Bonneberg den Hundehaltern und Hundesportlern die Möglichkeit, mit ihren Vierbeinern in den verschiedensten Disziplinen zu trainieren. Foto: Joachim Burek

Von Joachim Burek

Ein neues Trainingszentrum für Hundehalter und -sportler hat Kari Renner vom Hundehaus Renner auf dem Sportplatz am Bonneberg geschaffen. Der erfahrene Hundetrainer hat Sportplatz und Vereinsheim gepachtet und dort einen Hundesportplatz für Fach- und Hobby-Hundesportler eingerichtet. Dort wird er unter anderem zweimal in der Woche in der neuen Hundeabteilung des TuS Bonneberg Trainingstermine anbieten. »Die genauen Termine der neuen Abteilung müssen mit dem TuS-Vorstand noch abgesprochen werden«, erklärt Kari Renner. Dann können dort auf dem Parcours die Hundefreunde unter dem Motto »Fit mit dem Hund« trainieren.

Tag der offenen Tür

Neben dem Vereinstraining werden dort auf dem Sportplatzparcours sowie auf dem benachbarten Freilaufplatz Möglichkeiten geboten, um Trainings- und Spielzeiten für Hundehalter und Hundesportler zu buchen. Vorstellen wird Kari Renner den neuen Hundesportplatz am Samstag, 29. Juni, beim Tag der offenen Tür, der auf dem Sportplatzgelände in der Zeit von 11 bis 17 Uhr stattfindet. Unter anderem wird es dann Schutzhundvorführungen geben, der Bürgermeister wird um 14 Uhr ein Grußwort halten und natürlich ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Vielfältiges Trainingsangebot

Auf dem neuen Hundesportplatz können Interessierte frei buchbare Trainingszeiten unter anderem in den Hundesport-Disziplinen Rallye Obedience- und Obedience sowie fürs Schutzhund-Training bekommen. Auch Training für Hunde im Schulpädagogischen Einsatz sei dort möglich. Ilka Aumann, die am Bonneberg trainiert, habe beispielsweise bei Kari Renner die Grundausbildung für ihren Mischling »Michel« erhalten, der in Detmold dann die Weiterbildung für den schulpädagogischen Einsatz absolviert habe. Infos über Buchungszeiten und Preise sowie Anmeldungen sind bei Kari Renner unter 0151/20558738 möglich. Später wird dies auch im Internet möglich sein. Wichtig für die Teilnahme der Hunde sei zudem, dass sie einen Impfpass hätten.