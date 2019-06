Von Joachim Burek

Bei hochsommerlichen Temperaturen traten neben den beiden gastgebenden Mannschaften aus den Jahrgängen 9 und 10 der Weser-Sekundarschule die Realschule Bad Oeynhausen-Süd als Titelverteidiger, die Sekundarschule Blomberg und die Sekundarschule Nordlippe auf dem Kunstrasenplatz am Schulzentrum gegeneinander an. Da die Teams der Gemeinschaftschule Kalletal und der Gesamtschule Detmold kurzfristig abgesagt hatten, gab es keine Gruppenphase, sondern ein Kleinfeld-Turnier Jeder gegen Jeden. Am Ende siegte Oeynhausen-Süd vor dem Team I der Weser-Sekundarschule, das im direkten Vergleich den Bad Oeynhausern nur knapp mit 2:3 unterlegen waren. Die Urkunde für den dritten Platz bekam die Mannschaft der Sekundarschule Blomberg.

Bürgermeister überreicht Pokal

Für die Siegerehrung hatte sich Vlothos Bürgermeister Rocco Wilken Zeit genommen und überreichte den von der Firma Artec aus Melle gestifteten Pokal sowie die Urkunden. »Das war ein tolles Turnier, bei dem ansehnlicher Fußball geboten wurde«, lobte der Bürgermeister die Akteure. In seinem Grußwort dankte Rocco Wilken dem Schiedsrichter Jan Philipp aus der 9d für seinen Einsatz. Auch das Team des Gesunden Frühstücks, das für die Versorgung von Spielern und Zuschauern gesorgt hatte, wurde vom Bürgermeister lobend erwähnt.

Die Sportlehrer der Weser-Sekundarschule, Achim Stute und Stefan Werthenbach, die das Turnier geleitet hatten, bedankten sich beim Schulsanitätsdienst, allen Helfern und dem Sponsor der Spielbälle: der Fahrschule Johanning.