Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Als glitzerndes Band zieht sich die Weser in diesen Sommertagen durch Vlotho. Eigentlich ein idyllisches Bild. Doch der Schein trügt. »Die über Kilometer sich erstreckenden steinernen Uferbereiche haben die frühere Vielfalt an Lebensräumen für Pflanzen und Tierwelt verdrängt. Die Zeiten, als der Fluss als einer der fischreichsten in Deutschland galt, sind längst vorbei«, stellten Dieter Marten vom BUND und Carsten Otte vom Nabu bei ihrem Vortrag im Stadtentwicklungsausschuss fest.

5,5 Hektar großer Uferrandstreifen

Diese Lebensräume zurückgewinnen will das »Naturschutzprojekt Weserufer Vlotho-Uffeln«, das beide Referenten am Mittwochabend vorstellten. Dazu hat die Stiftung für die Natur Ravensberg einen etwa 5,5 Hektar großen Streifen am Weserufer im Bereich Kiesteiche/Höferweg erworben. Dieses Gelände, das sich am Weserufer auf einer Länge von etwa 1,3 Kilometern und in einer Breite von etwa 40 Metern erstreckt, umfasst dort die Böschungskante sowie Acker- und Grünland.

Extensive Beweidung

Das geplante Naturschutzprojekt, so die Referenten, sieht folgende Maßnahmen vor: Zum einen sollen in diesem Uferbereich Teile des Grünlandes wieder durch kleine Rindergruppen extensiv beweidet werden. Zum anderen soll einer der größten Blühstreifen der Region, in dem Klatschmohn und Kornblumen blühen, in seiner Vielfalt und Größe belassen werden. Ein drittes, Kernstück des Projektes ist die Renaturierung des von Steinen und Kiesflächen dominierten Uferbereiches sowie der Umbau der Steinbuhnen. »Dies soll in Abstimmung mit Stadt und Bundeswasserstraßenverwaltung geschehen«, sagten Otte und Marten.

Otte: »Durch diese Umgestaltungsmaßnahmen erreichen wir wieder eine natürliche Uferstruktur. Es entstehen verschiedene Strömungsbereiche und auch Inselbildungen. Das ist die Voraussetzung für die Schaffung von neuen Lebensräumen für verschiedene Fischbestände und Pflanzenarten, um so eine hohe Biodiversität zu erzielen.

Positives Echo der Politik

Im Ausschuss stieß das Projekt auf breite Zustimmung, »Naturschutz ist ein gesamtstaatlicher Auftrag, daher stehen wir dem Projekt positiv gegenüber«, stellte Hendrik Halewat (CDU) fest. »Eine tolle Idee, dadurch schaffen wir mehr Vielfalt für Vlotho«, ergänzte Bodo Kohlmeyer (SPD). »Ein gelungenes Gegengewicht zu dem in weiten Teilen einbetonierten Forellenbach in der Innenstadt«, schloss Harald Kuhlmann (GLV).

Klimamanager

In einem weiteren Tagesordnungspunkt zog die SPD ihren Antrag zur Feststellung des Klimanotstandes zurück. Einstimmig befürwortete der Ausschuss dann den Vorschlag der Verwaltung, ein Klimakonzept durch ein Klimamanagement erstellen zu lassen. Dafür soll ein Antrag ans Land gestellt werden, das zu 65 Prozent die Schaffung einer Stelle für einen Klima-Manager fördert.