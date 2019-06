Von Jürgen Gebhard

Und trotz der tropischen Hitze waren nicht nur Eltern, Lehrer und Mitschüler der Einladung gefolgt. »Ich freue mich, dass auch viele andere Vlothoer heute gekommen sind. Das zeigt doch, wie eng sie sich unserer Schule verbunden fühlen und wie gerne sie unser kulturelles Angebot in Anspruch nehmen«, sagte Guido Höltke.

Sommerkonzert WGV Fotostrecke

Foto: Jürgen Gebhard

Für ihn, der erst seit einem Jahr Schulleiter am WGV ist, war dies das erste Sommerkonzert. Er war begeistert von der hohen Qualität, die hier von einer großen Gemeinschaft geboten wurde: Neben Schülern aller Altersstufen wirkten auch Ehemalige, Lehrer und Eltern mit. Höltke: »Für eine kleine Schule wie unsere wird heute Außergewöhnliches gezeigt.«

Stücke aus bekannten Musicals

Und tatsächlich hatten alle Musikgruppen der Schule Großes für diesen Abend einstudiert – weitestgehend Stücke aus bekannten oder aus neuaufgelegten Musicals. Den Auftakt zur Begrüßung machte der Eltern-Lehrer-Chor mit dem passenden Stück »Willkommen! Bienvenue! Welcome!«. Das Collegium Cantas besang kurz danach die Freundschaft. Der Unterstufenchor zitierte das Dschungelbuch, probierte es mal mit Gemütlichkeit und erntete danach noch einmal sehr viel Applaus für den Zungenbrecher »Superkalifragilistisch«, bekannt aus Mary Poppins.

Die Instrumentalgruppe schlug mit »Los Mayas«, »Rio Negro« und »Cancion Valida« ruhigere Klänge an, bevor die Bläser von der Empore aus recht beschwingt »New York, New York« und »One Moment in Time« zum Besten gaben.

Zum Ausklang Udo Lindenberg

Der Mittelstufenchor, unter anderem mit »Breaking free«, das Ensemble mit Totos »Africa« und die Sängerin mit »Ich wollte nie erwachsen sein« aus Peter Maffay »Tabaluga« leiteten über zu einem besonderen Highlingt, vorgetragen vom Oberstufenchor: »Summernights« aus dem Siebziger-Jahre-Musical »Grease«. Nach einer weiteren Gesangseinlage (»Maria«) und einem zweiten Beitrag des singenden Kollegiums wurde klar, warum bei der Aufstellung der Bestuhlung in der Mitte eine große Freifläche gelassen worden war: Sina Schäffler und Malte Hausmann benötigten viel Platz, als sie zu »One Hand, one Heart« tanzten.

Nach der Pause stand eine Lightshow der Licht- und Theater-AG auf dem Programm. »Strangers in the Night« der Bläser, Klavier-Improvisationen über »Time of my Life« aus »Dirty Dancing« oder auch »A Million Dreams« des Ensembles gaben weitere Impressionen aus der Vielfalt des musikalischen Wirkens der Schule.

Passend zum Ausklang dieses überaus gelungenen Abends sang der Eltern-Lehrer-Chor gemeinsam mit dem Publikum Udo Lindenbergs Klassiker: »Hinterm Horizont geht`s weiter… Das mit uns ging so tief rein, das kann nie zu Ende sein. So was Großes geht nicht einfach so vorbei.«