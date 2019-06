Von Jürgen Gebhard

Der vor zwei Jahren gewählte Vorsitzende Dirk Jesse, der auch Initiator dieser Einrichtung war, sagte am Tag nach der Versammlung: »Ich hätte nichts dagegen, wenn es ein anderer Träger machen würde. Wenn der Stadt etwas am Erhalt des Waldkindergartens liegt, dann würde ich mich freuen, wenn sie ihn übernimmt.«

»Sehr emotionale Zusammenkunft«

Der damals mit ihm gewählte Vorstand sei in der Mitgliederversammlung am Mittwochabend nicht mehr handlungsfähig gewesen, sagt Jesse. Am Donnerstagvormittag sei er daher zum Amtsgericht nach Bad Oeynhausen gefahren, um schriftlich die Einsetzung eines Notvorstandes zu beantragen: »Und zwar mit großer Dringlichkeit, damit die Betriebserlaubnis erhalten bleibt.«

Die Versammlung fand auf dem Platz hinter dem großen Bauwagen an der Oberbecksener Straße statt – dort, wo sich die Kinder zur Mittagspause treffen. Etwa 25 Mitglieder seien anwesend gewesen. Die Presse war nicht zugelassen.

Dirk Jesse spricht von einer »sehr emotionalen« Zusammenkunft. Gleich zu Anfang hätten einige Anwesende den Wunsch geäußert, einen anderen Versammlungsleiter einzusetzen. Das habe er als Vorsitzender abgelehnt.

Vorstandsmitglied legt Arbeit nieder

Im weiteren Verlauf des Abends hat dann Martin Cygon seine Arbeit als Vorstandsmitglied niedergelegt. Laut Jesse »aufgrund der unsachlichen und diskreditierenden Diskussion, die vor allem auf Facebook« geführt werde, wo Eltern eines behinderten Kita-Kindes eine Teilschuld an der Kündigung der ersten Leiterin gegeben worden sei. Cygon: »Ich kann den Verein so nicht vertreten.«

Der Vorstand des Vereins Waldkindergarten e.V. besteht aus vier Personen und werde »nach innen und außen« durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten: Die Schriftführerin sei schon länger nicht mehr aktiv, die zweite Vorsitzende Angela Maniscalco habe ihre Arbeit Anfang April niedergelegt. Nach dem Rückzug von Kassierer Martin Cygon könne und dürfe er alleine den Verein nicht vertreten, argumentiert Jesse. Deshalb habe er die Versammlung anschließend abgebrochen. »Mein Wunsch ist es, dass die Kita möglichst schnell wieder eröffnet werden kann«, sagt Dirk Jesse.

Eltern wählen neuen Vorstand

Das sehen die Eltern genauso. Nachdem der Vorsitzende die Versammlung mit Hinweis auf den Notvorstand verlassen hatte, sind die Eltern geblieben. Angela Maniscalco: »Dirk Jesse hätte die Versammlung nicht abbrechen dürfen, zumal an diesem Abend noch Vorstandswahlen vorgesehen waren.« Die Eltern hätten abgestimmt, dann mit der Tagesordnung weitergemacht und schließlich einstimmig einen neuen Vorstand gewählt. An der Wahl seien auch diejenigen Mitglieder beteiligt gewesen, die nach Auffassung des zuletzt aktiven Vorstands-Duos nicht mehr stimmberechtigt seien. Das Protokoll mit dem Ergebnis der Vorstandswahlen wird dem Amtsgericht vorgelegt.

Angela 0: »Wir können nur hoffen, dass die Eltern so lange dabei bleiben, bis der Waldkindergarten wieder öffnen kann.«

Kommentar

Was ist das denn das wieder für ein Chaos? Die Mitgliederversammlung, in der es um nichts weniger als um die Zukunft des Waldkindergarten gehen soll, findet tatsächlich statt. Die Versammlung sei »sehr emotional« verlaufen, sagt der Vorsitzende später – wahrscheinlich sind die Fetzen geflogen. In der Versammlung gibt einer der beiden noch aktiven Vorstandsmitglieder auf. Dann erklärt der Vorsitzende die Versammlung für beendet und ruft nach einem vom Gericht einzusetzenden Notvorstand und geht. Das ist – da die ganze Angelegenheit inzwischen völlig aus dem Ruder gelaufen ist – aus seiner Sicht vielleicht nachtvollziehbar, im Grunde aber vollkommen überflüssig. Im Laufe der Versammlung sollte nämlich ohnehin ein neuer Vorstand gewählt werden. Die Mitglieder bleiben, ziehen die Tagesordnung durch und wählen schließlich einen neuen Vorstand. Dass sie die Namen noch nicht veröffentlichen wollen, muss man nicht verstehen. Die Zukunft des Waldkindergartens liegt nun in der Hand der Juristen. Bleibt zu hoffen, dass sie eine schnelle Lösung finden, damit die Einrichtung ihren Betrieb am besten schon nach den Sommerferien wieder aufnehmen kann. Jürgen Gebhard