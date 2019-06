Der Rat hat gewählt: Bernd Adam ist einstimmig zum Beigeordneten der Stadt Vlotho gewählt worden. Am Montag wird er vereidigt. Foto: Joachim Bure

Von Joachim Burek und Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Der Rat der Stadt Vlotho hat am Freitagnachmittag richtungsweisende Personalentscheidungen für die Verwaltungsspitze getroffen. Einstimmig wählten die Ratsmitglieder Bernd Adam, Geschäftsführer der Stadtwerke, zum Beigeordneten der Stadt Vlotho und zum Allgemeinen Vertreter von Bürgermeister Rocco Wilken.

Außerdem ist vorgesehen, ihn per Weisungsbeschluss zum Geschäftsführer der Stadtwerke und Betriebsleiter der Wirtschaftsbetriebe zu bestellen.

Michael Fißmer von der Stabsstelle Stadtentwicklung wird nun Vertreter bei Abwesenheit des Allgemeinen Vertreters.

Ursprünglich hatten sich vier Kandidaten um die ausgeschrieben Stelle des Beigeordneten beworben und anschließend im Ältestenrat vorgestellt. Zwei Bewerber waren am Ende übrig geblieben. Bei der Wahl am Freitag setzte sich Bernd Adam schließlich gegen einen auswärtigen Bewerber durch. Adam wird nun am kommenden Montag im Rathaus vereidigt.

Stimmen zur Wahl

Nicht nur für die SPD war Bernd Adam die erste Wahl. Fraktionsvorsitzender Guido Koch verweist in einer Stellungnahme auf Anfrage dieser Zeitung auf die große Berufserfahrung und auf die Leitungsfunktionen des neuen Beigeordneten. Als Sozialdemokrat begrüße er es, dass Bernd Adam nach der kommissarischen Übernahme der Stadtwerke-Leitung die Gründung eines Betriebsrates unterstützt habe. Das beweise, dass er sich für ein gutes Arbeitsklima einsetze. Der jetzt abgelehnte Bewerber sei auch ein sehr guter Mann, habe allerdings bei weitem nicht vergleichbare Berufserfahrungen.

Auch die CDU hat für Bernd Adam gestimmt, obwohl sie Anfangs grundsätzliche Zweifel an der Notwendigkeit einer Beigeordneten-Stelle gehabt hatte. Fraktionsvorsitzende Julia Dowe nach der Sitzung: »Wir haben den Auswahlprozess ergebnisoffen begleitet. Die Mehrheit des Rates wollte eine Beigeordnetenstelle. Wir sind davon überzeugt, dass Bernd Adam hier der richtige Mann ist.«

Zur Person

Der 57-jährige Bernd Adam, verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder, ist gebürtiger Herforder und wohnt in Löhne. Nach der Ausbildung bei der Stadt Vlotho und dem Fachhochschulstudium zum Diplom-Verwaltungswirt sowie einigen betriebswirtschaftlichen Weiterbildungen hat er in der Weserstadt 1996 den Dienst bei den Abwasserwerken angetreten. Später, nach dem Übergang in die Stadtwerke, übernahm Adam das Amt des stellvertretenden Geschäftsführers. Nach der Verabschiedung des früheren Geschäftsführers der Stadtwerke, Herbert Obernolte, wurde Bernd Adam nach einer Übergangsphase dann im Jahr 2018 Stadtwerke-Geschäftsführer.

Sportplatz Exter

In einem weiteren Tagesordnungspunkt hat der Rat einstimmig die Neu- und Umgestaltung des Sportplatzes Exter beschlossen. Die Verwaltung soll daher die erforderliche Baugenehmigung für die Erneuerung der Sportplatzes einschließlich des Umbau zu einem Kunstrasenplatz zu beantragen.

Kommentar von Joachim Burek

Die Würfel sind gefallen: Der Rat hat am Freitagnachmittag mit der Wahl des neuen Beigeordneten die Führungsmannschaft der Stadt Vlotho komplettiert. Der Abschied von Herbert Obernolte, der als langjähriger allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, als Kämmerer und Geschäftsführer der Stadtwerke 2018 in den Ruhestand gegangen war, hatte eine Neuorientierung an der Spitze der Stadtverwaltung nötig gemacht. Mit Livia Hantsche war rasch eine Nachfolgerin aus dem Haus für den Posten der Kämmerin gefunden worden. Mit der Wahl von Bernd Adam zum Beigeordneten setzt der Rat nun ebenfalls auf eine erfahrene Kraft aus den Reihen der Vlothoer Verwaltung. Diesen Vorteil der Eingespieltheit sollte das neue Führungsteam nun nutzen.