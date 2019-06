79 WSV-Entlassschüler aus drei Klassen erhielten am Freitagabend im Rahmen eines Festakts in der Aula ihre Zeugnisse. Auch andere Schüler, etwa aus den Jahrgangsstufen 7 und 9, bereicherten das Festprogramm mit musikalischen und tänzerischen Beiträgen. Foto: Gisela Schwarze

Von Gisela Schwarze

Vlotho (WB). »Ihr werdet heute den Zug, der euch durch die Weser-Sekundarschule Vlotho gefahren hat, verlassen«, wandte sich Schulleiterin Barbara Herbeck vor der Zeugnisausgabe an 79 Schulabsolventen. Der zweite Jahrgang der WSV nahm am Freitag mit einer würdigen Abschlussfeier in der Aula Abschied.