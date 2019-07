Ende Juni hatte der »Circus Pfiffikus« sein großes gelb-blaues Zelt gut sichtbar auf dem freien Eckgrundstück am Minske-Markt aufgebaut. Nach den Vorstellungen am vorigen Wochenende werden die Zirkusleute der Familie Kaselowsky zusätzlich noch am Samstag, 6. Juli, und am Sonntag, 7. Juli, in die große Manege gehen. Die dann eigentlich geplanten Vorstellungen in Kalletal-Stemmen habe man kurzfristig absagen müsse, weil der Platz dort nicht mehr zur Verfügung stehe.

»Wir bieten ein tolles Programm für alle Generationen«, verspricht Natalie Ebel. Den »Circus Pfiffikus« aus der Region Bremen gebe es bereits in achter Generation. Das Programm wird von mehreren Generationen gestaltet. Das sind unter anderem Zirkus-Chef Rene Kaselowsky, seine Frau Natalie Ebel, die vier Kinder und auch deren Großeltern.

Wilde Tiere sucht man vergeblich. Lediglich ein paar Kamele, Ponys und Lamas sind dabei. Ansonsten gehört die Manege den Artisten. »Wir möchte Sie mitnehmen auf eine Reise in die Welt der Fantasie und der Freude«, sagt Natalie Ebel. Geboten werden tanzende Hula-Hoop-Reifen, Schlangen-Akrobatik, eine Feuershow, Hand-auf-Hand-Akrobatik der kleinen Artisten,, mit dem Mund balancierte Stühle, Trapez-Vorführungen und auch die Clowns.

Die Vorstellung am Samstag beginnt um 16 Uhr, die am Sonntag um 14 Uhr.