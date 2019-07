Archäologe Dr. Sven Spiong an den Fundamenten der alten Kirche. Foto: Jürgen Gebhard

Die Familie Weckesser, in deren Garten an der Dorfstraße gegraben wurde, wird die Lage der Fundamente durch Pflastersteine markieren. Vor dem Grundstück wird die Stadt Vlotho wahrscheinlich ein Schild aufstellen, um auf dieses dann nicht mehr sichtbare Bodendenkmal hinzuweisen.

Ganz in der Nähe steht seit 50 Jahren die Wehrendorfer Kreuzkirche. Pfarrer Christoph Beyer bezeichnet die Grabung als einen »echten Glücksgriff«. Im Jubiläumsjahr gebe es nun Gewissheit darüber, dass es tatsächlich schon früher eine Kirche in Wehrendorf gegeben habe. Bei seinen Besuchen in der Gemeinde hätten die Älteren oft über diese alte Kirche gesprochen. Beyer ging den Erzählungen nach. Unterstützt von der Geschichtswerkstatt sichtete er uralte Unterlagen und Grundbucheintragungen. Bei Dr. Sven Spiong (Leiter der Außenstelle Bielefeld der LWL-Archäologie) stieß er auf offene Ohren.

Überraschung im Jubiläumsjahr

Anfang Juli rückte die Gartenbaufirma Prüßmeier mit einem kleinen Bagger an – und fand gleich auf Anhieb 50 Zentimeter unter der Gartenerde ein Fundament aus gemörteltem Bruchsteinmauerwerk. Teile des Kirchsaals wurden freigelegt, auch von der inneren Gestaltung fanden sich Spuren. Der Pfarrer ist entzückt: »Im Jubiläumsjahr haben wir Gewissheit, dass es hier seit fast 1000 Jahren kirchliches Leben gibt.«

Diese Kirche sei die einzige im heutigen Stadtgebiet von Vlotho gewesen, weiß Dr. Sven Spiong: »Lange bevor es die Stadt Vlotho gab, war hier das gesellschaftliche Zentrum der Region.«

Besonders interessant sind für ihn Reste eines offenbar nachträglich eingebauten Stützpfeilers für eine gewölbte Decke. »Der Pfeiler deutet darauf hin, dass die Kirche offenbar nicht von Anfang an im romanischen Stil errichtet wurde«, erläutert Grabungsleiterin Ute Koprivc. »Vorher hatte sie als Dach eine flache Decke mit durchgezogenen Balken.« Als Romanik wird ein Architekturstil bei Kirchen bezeichnet, der im Laufe des 11. Jahrhunderts entstand. Demnach wurde die vorromanische Kirche schon im 9. oder 10. Jahrhundert errichtet.

Fundamente werden abgedeckt

Die Ursprünge der Kirche, die an einer Wegkreuzung gestanden hatte, liegen im Dunkeln. Sie wurde bereits vor dem Jahr 1258 durch die Kirche im benachbarten Valdorf ersetzt. Die Wehrendorfer Kirche blieb noch viele Jahrhunderte lang bestehen. Sie soll im Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) zwar zerstört, jedoch später wieder aufgebaut und noch längere Zeit benutzt worden sein. Bis in das 18. Jahrhundert hinein bestatteten die Wehrendorfer hier auch noch ihre Verstorbenen. Im Jahr 1828 wurde das Gebäude abgerissen. Es hatte in seiner letzten Bauform einen Fußboden, der teilweise aus senkrecht gesetzten Bruchsteinplatten und aus horizontalen Bodenplatten gesetzt war.

Die Archäologen haben ihre Arbeit inzwischen wieder beendet. Die Fundamente werden mit Gartenerde abgedeckt. »So bleiben sie am besten für die Nachwelt erhalten«, sagt Dr. Spiong.