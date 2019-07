Von Heike Pabst

Vlotho (WB). Ein Bagger wühlt sich durch die Erde neben dem Katzenhaus. Das alte Freilaufgehege war marode, ein neues muss her. »Täglich gibt es neue Überraschungen«, sagt Tierheimleiterin Kerstin Sanker. Und meistens sind die teuer. Nun soll ein Benefizkonzert Geld in die Kasse spülen: »Danni & Manni« treten am 28. September im Eichenhof auf.