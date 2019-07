Die Kreisrettungswache soll vom Standort am Bullerbach in einen Neubau im Gewerbegebiet Hollwiesen III umziehen.

Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Mit zwei richtungsweisenden Beschlüssen hat der Stadtentwicklungsausschuss den Neubau der Kreisrettungswache in Vlotho auf den Weg gebracht. »Damit ist der Beginn des Planungsverfahrens eingeläutet«, kommentierte Michael Fißmer von der Stabsstelle Stadtentwicklung die beiden einstimmigen Beschlüsse zur Änderung des Flächennutzungsplanes und des entsprechenden Bebauungsplanes im Gewerbegebiet »Hollwiesen III«. In beiden Fällen ging es um die jeweiligen Aufstellungsbeschlüsse.

Hintergrund ist das Projekt, die Vlothoer Feuerwache und die Kreisrettungswache, die derzeit gemeinsam am Standort der Feuerwehr am Bullerbach untergebracht sind, zu trennen. Das Gebäude der Feuerwache soll am Standort saniert werden. Aufgrund der erforderlichen Raumkapazitäten und des Gebäudezustands ist dies dort für die Rettungswache nicht möglich. Das für den Neubau erforderliche Grundstück im Gewerbegebiet »Hollwiesen III« gehört der Stadt Vlotho und soll an den Kreis Herford verkauft werden. Die Kosten für die notwendigen Planungen für die Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplan werden vom Kreis Herford im Rahmen der Kaufpreiszahlung erstattet, heißt es in der Begründung der Beschlüsse.

Einführung Wertstofftonne

Die Diskussion um die Einführung einer Wertstofftonne in Vlotho, die die Grüne Liste gefordert hatte, ist auf das kommende Jahr vertagt worden. Michael Fißmer hatte in seinem Sachstandsbericht deutlich gemacht, dass die Stadt aufgrund von Verhandlungen mit den Abfallverbünden auf Kreisebene derzeit nicht handeln könne. »Der nächste Zeitpunkt für eine mögliche Entscheidung über gelben Sack oder Einführung einer gelben Tonne beziehungsweise Wertstofftone kommt aufgrund der Laufzeit des Dualen Systems erst 2021.« Weiter wies Fißmer darauf hin, dass die Einführung einer Wertstofftonne erhebliche Mehrkosten für die Bürger bringen würde, da eine zusätzliche Abfuhr notwendig werden würde.

Regionale und ISEK-Konzept

Für die Aufstellung eine Konzeptes für Regionale- und ISEK-Projekte sowie das Sportstättenkonzept ist eine Projektgruppe gegründet worden, zu der je ein Vertreter aus jeder Fraktion gehört. Das Konzept soll im ersten Quartal 2020 stehen. Erste Gespräche mit Ortsteilgruppen würden Anfang September aufgenommen, teilte die Verwaltung mit.