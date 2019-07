Von Von Dirk Sonntag

Vlotho (WB). Ob die Freibadfete am Ende einen Überschuss erwirtschaften konnte, das wird erst die Endabrechnung in den nächsten Tagen zeigen. Sicher ist, dass ein paar hundert Besucher am Samstagabend einen fröhlichen, entspannten Abend mit viel Rockmusik verbrachten.

Das Wetter war zunächst das beherrschende Thema auf den Wiesen im Freibad. Seit rund 15 Jahren gibt es die Sommerfete dort. Stammgäste können sich gerade mal an zwei, drei laue Sommerabende mit Freibadfete erinnern. Immerhin: Bei den Konzerten am Abend blieb es trocken, entsprechend gelöst war die Stimmung.

Die Veranstalter von der DLRG- Ortsgruppe hatten bei der Bandauswahl auf reichlich Lokalkolorit gesetzt. Den Auftakt machten »The Red Circle«, allesamt junge Musiker aus Vlotho und Löhne. Niklas Günther, Fiona Priegnitz, Louisa Klusmeier, Denis Köpke, Jonas Eggesieker und Felix Niemeier kannten die etwas undankbare Aufgabe als erste Stimmungsmacher schon vom Vorjahr. »Das macht uns aber überhaupt nichts«, sagte Niklas Günther und versprühte mit seinen Musikerkollegen beste Laune.

Glasklare Rockmusik

Bei »TRATW – The Royal and the Wylde« mischten Achim Patz und Sebastian Beck mit – und das ohne große Proben zuvor. Eigene Stücke und Klassiker wie »Wonderwall«von »Oasis« vermischten sich zu einem kurzweiligen Musikgenuss. Die meisten Besucher waren sicher gekommen, um »Hammerfest« zu hören. Auf der kleinen Bühne wurde es eng, Vlothos Kultband hatte auch Gastmusiker wie Boogieman Vito Becker im Gepäck. Nach anfänglichen Technikproblemen herrschte beste Konzertatmosphäre, Hammerfest bleibt ein Garant für beste Stimmung. Die hielt auch an, als »More or Less« den Schlussakkord des Abends setzten. Einige der Bandmusiker gehörten zu den ersten Gästen unmittelbar nach Öffnung der Tore und bewiesen auch nach Mitternacht noch ihr Standvermögen und sorgten für glasklare Rockmusik.

Ungewohnt: Gitarrist Wolfgang Kuhlmann stand bei Hammerfest diesmal nicht in vorderster Reihe, spielte sitzend hoch professionell sein Instrument. Er war gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe, wollte bei der Freibadfete aber unbedingt dabei sein. »Vor Wolfgang ziehen wir heute unseren Hut«, bedankte sich Keyboarder Achim Patz für dessen Einsatz.

Verkauf von Tombola-Losen

Während des Konzerts verkaufte der DLRG-Nachwuchs eifrig Lose für eine üppig bestückte Tombola im Bad. Das Zusammenspiel der vielen fleißigen Helfer aus unterschiedlichen Vereinen klappte glänzend und sorgte für einen harmonischen Abend. Spätestens da waren die Wetterkapriolen rund um das Freibadfeten-Wochenende vergessen.

Denn auch einen Abend zuvor war beim Open-Air-Kino-Abend die kühle Witterung ein beherrschendes Thema. Doch trotz Regen war schon am Nachmittag eine Schar Kinder gekommen, um den Film »Der kleine Rabe Socke 2 – das große Rennen« zu sehen. Am Abend schauten die Jugendlichen dann »Fack yu Göhte I« auf der Großleinwand im Freibad.