Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Kein Platz mehr frei in Vlothos »guter Stube«: Etwa 360 Gäste hatten sich am Sonntagvormittag an den 45 Tischen beim Bürgerbrunch auf dem Sommerfelder eingefunden, um unter freiem Himmel mit Familie, Freunden, Vereins- oder Parteikollegen zu frühstücken. Gleichzeitig war das Fest eine prächtige Kulisse für die Bürgerpreisverleihung der Stadt.

»Das ist ein würdiger Rahmen für die Preisverleihung. Ich freue mich, dass Sie ins so großer Zahl gekommen sind. Das zeigt die Stärke einer Stadtgesellschaft«, stellte Bürgermeister Rocco Wilken in seiner Vorrede zur Preisverleihung fest. Mit Blick auf die Preisträger des Bürgerpreises 2018 hob er die Bedeutung des Ehrenamtes hervor. Die Ehrenamtler stützten durch ihren Einsatz die Arbeit in den Kommunen vor Ort. Daher ist es toll, dass heute so viele Vereine gekommen sind, sagte Wilken.

Zuvor hatte Petra Schröer, Vorsitzende der Werbe- und Interessengemeinschaft, als Ausrichter des Bürgerbrunches die zahlreichen Gäste an den Tischen auf dem Platz begrüßt.

Einzelpreis

Mit dem mit 250 Euro dotierten Bürgerpreis für eine Einzelperson zeichnete der Bürgermeister im Anschluss für den Bereich Musik, Kultur und Tanz den Musikpädagogen Peter Ausländer aus. »Als experimenteller Kulturschaffender haben Sie sehr viel für Vlotho geleistet«, würdigte Wilken die Leistungen des 74-jährigen. In seiner Laudatio zählte er nur einige der herausragenden Verdienste Ausländers für das kulturelle Leben der Stadt auf. Unter anderem nannte die Mitbegründung und zeitweise Leitung der Jugendkunstschule (1974 bis 1980), seine Initiativen um die Gründung des autonomen Jugendzentrums und für die Rettung der Schöningschen Zigarrenfabrik, die heutige Kulturfabrik sowie sein Engagement für die Schaffung des Klanggartens und die Aufführung verschiedener Stadtmusiken. »Nicht zuletzt werden Sie anlässlich der Feier ›300 Jahre Stadtrechte Vlotho‹ im August eine Barock-Oper aufführen«, so Wilken. Die Öffnung des Jugendhofes für die Öffentlichkeit, seine Musiksammlung Musica Curiosa, die er gemeinsam mit seiner Frau Tina von Behren-Ausländer führt, seine Chorleitungen sowie die Arbeit für die Arbeitsgemeinschaft »Musik – Szene – Spiel OWL« rundeten seine Verdienste ab.

»Diese Arbeit ist nur möglich gewesen, weil es so viele Leute gab, die mitgemacht haben«, erinnerte Peter Ausländer in seinen Dankesworten an seine Weggefährten von damals. Dieses Mittun habe ihm immer Spaß gemacht. Peter Ausländer: »Viele Freunde sagen mir, dass so etwas nur in Vlotho geht. In Großstädten gebe es dafür viel zu viele festgezurrte Zuständigkeiten.«

Gruppenpreis

Den ebenfalls mit 250 Euro dotierten Bürgerpreis an eine Gruppe übergab der Bürgermeister an den Arbeitskreis »Hafen«, dem Uwe Heidemann, Hans-Werner Jungmann, Matthias Lehre, Arnold Müller, Sabine Obodda, Manfred Obernolte, Jutta Obernolte, Rolf Ruschemeier, Klaus Stücker, Jürgen Finkhäuser, Bruno Spaltner und Helmut Stork angehören. »Müllsammelaktionen, die Pflege des Areals, Freischneiden des historischen Treidelpfades, Grünanlagenpflege und Wandertags-Organisationen sind nur einige der vielfältigen Aktionen für den Erhalt des historischen Hafens«, dankte Wilken dem Arbeitskreis.

Die Dankesworte für den Arbeitskreis, der 2012 gegründet worden war, sprach Klaus Stücker. »Wir freuen uns über diesen Preis sehr und wollen die Gelegenheit nutzen, Stadt und Bauhof für die gute Zusammenarbeit zu danken«, sagte Stücker.

Abschließend schenkte Rob Achten, Direktor des Best Western Hotels Bonneberg, den Preisträgern Gutscheine für die Ausrichtung ihrer Weihnachtsfeiern.