Von Heike Pabst

Sie bringen sich Decken und Kissen mit, holen Verpflegung aus dem Burgrestaurant und suchen sich einen Platz vor dem Palais: Besucher jeden Alters drängen sich unter den Bäumen und freuen sich auf das Gastspiel der Bielefelder Gruppe, das mit Hilfe des Vlothoer Jugendzentrums präsentiert wird.

»Canaillen Bagage« erobert mit ihrem »Gaunerstück« Burg Vlotho Fotostrecke

Foto: Heike Pabst

Ganz im Brechtschen Sinne kann man den Schauspielern beim Schminken und Umziehen zusehen. Sich danach gefahrlos zurückzulehnen und die Ereignisse vorbeiziehen zu lassen, ist allerdings nicht möglich: Ein paar Ganoven pirschen durch die Reihen und picken sich potenziellen Berufsnachwuchs heraus: »Zeig’ mal dein Pokerface!«

Die Polizei ist auch unterwegs und sucht nach einem gewissen Harry Macke, und langsam schält sich aus dem akustischen Chaos eine muntere Version des »Tiger Rag« heraus: »Where’s that tiger« singt die Schar, begleitet von Tuba, Akkordeon und Pauke.

Mit Hilfe von wenigen, aber pittoresken Requisiten verlegt die »Canaillen Bagage« den Innenhof der Vlothoer Burganlage in die 1930er Jahre, wo sich gerade ein behördenähnlich organisierter Gaunerring mit hausgemachten Problemen herumschlagen muss.

Eifersüchtige Frauen prügeln sich

So hat sich die Tochter des Gaunerbosses in den selben Windhund verliebt wie die Tochter des Polizeichefs: in besagten Harry Macke, der sich auf der Flucht vor der drohenden Verhaftung befindet. Der Polizeichef steckt mit dem Gaunerboss unter einer Decke, bringt diesen aber mit einer laxen Zahlungsmoral in Wallung. Und dank einer hartnäckigen Journalistin (Kiki Rössler) droht die Tarnung des Gaunerrings als Männergesangsverein auch noch aufzufliegen. Eine Menge Erzählfäden also, die die »Bagage« unter der Leitung von Michael Zimmermann gewohnt kongenial zu verbinden versteht.

Es darf herzlich gelacht werden, etwa, als sich der Polizeichef Braun (Daniel Scholz) und Gaunerboss Petzmann (Josef Bäcker) prügeln und gegenseitig in die Schuhe beißen. Auch die Konkurrentinnen Paula (Anna Lena Friedrichs) und Luzie (Birte Eilbrecht) gehen mit Geschrei und Geschubse im Kampf um den von Jonas Panhuysen erfreulich schmierig gespielten Galan Harry Macke aufeinander los.

Szenenapplaus für Witwen-Scherz

Und die robusten Darstellungen des Ehe-Verständnisses im Gauner-Milieu führen zu entlarvender Heiterkeit im Publikum. Für den Ratschlag: »Mach es doch wie alle Witwen: Kauf dir ein schwarzes Kleid und sei vergnügt!« gibt es tatsächlich Szenenapplaus.

Diese heitere Gaunerklamotte wird schließlich zur erschreckenden Parabel darüber, wie schnell sich Zeiten ändern können. Als der ehemalige Kleinkriminelle Eisen-Erich (ausdrucksstark: Ines Bollmeyer) im Gestapo-Mantel plötzlich den Polizeichef herumkommandiert und versucht, Macke für »die nationale Sache« zu gewinnen, erstirbt das Gelächter vor dem Burgpalais. Die moralischen Verfehlungen des Hallodris erscheinen im zeitgeschichtlichen Kontext nun nicht mehr so schwer zu wiegen.

Wer es verpasst hat: Das »Gaunerstück« gibt es am Donnerstag, 18. Juli, in der Bad Oeynhausener Alten Druckerei ab 20 Uhr zu sehen, am Freitag, 19. Juli, in Herford auf dem Neuen Markt, 19 Uhr.