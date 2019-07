Vlotho (WB). Auch in diesem Jahr sind am Weser-Gymnasium wieder besonderes Engagement und besondere Leistungen mit einem »WGPfau« gewürdigt und geehrt worden. Die Moderation hatte die stellvertretende Schulleiterin Sigrid Knollmann gemeinsam mit Alissa Kreie und Laureen Voigt von der Schülervertretung.

Besonderes Engagement:

Die Schule ist stolz darauf, dass viele Schüler sich für ihre Schule einsetzen. Einige Schüler wurden für dieses Engagement persönlich geehrt. Thies Baumann hat sich bei der Ardeche-Fahrt der Kanu-AG besonders engagiert. Dilara Öztürk und Imke Thiesmeier sorgen seit zwei Schuljahren dafür, dass die Materialkoffer der Schule immer einsatzbereit sind. Die Licht & Theater AG hat viele Veranstaltungen, wie das Schuljubiläum, das Varieté der Q1 oder den Abigag der Q2 ausgeleuchtet. Dafür wurden Maurice Szmudzinski (Leitung), Lea Warich, Nils Büsching, Jeremias Pohle, Jan-Erik Tügel und als Ehemalige Elias Pohl und Lars Warich geehrt. In diesem Jahr haben sich als Medienberater besonders Ida Duisdieker, Jonas Bartels, Lukas Wieneke, Alena Knickmeier und Malte Hausmann hervorgetan. Im Schulsanitätsdienst engagieren sich 16 Schüler, von denen stellvertretend Patric Bortel, Connor Lessing und Jo-Ann Kathy Dee Giesen mit einem WGPfau ausgezeichnet wurden. Für ihr großes Engagement in der Schülervertretung erhielten Alissa Kreie und Laureen Voigt ebenfalls einen Pfau. Die SV hat maßgeblich das Schulfest, das ebenfalls am vorletzten Schultag stattfand, organisiert. Darüber hinaus war die Schülervertretung das ganze Jahr über für die Belange der Schüler aktiv. Auch viele weitere Schüler setzen sich für das Weser-Gymnasium ein, in der Forscherstunde für Grundschüler, im Kioskdienst, Pausensport, als Streitschlichter, Busbegleiter oder beim Tag der offenen Tür.

Besondere Leistungen

Im Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des deutschen Buchhandels in der Jahrgangsstufe 6 haben Adrian Heilmann den 3. Platz, Simon Funke den 2. Platz und Sophie Kloos den 1. Platz erreicht. Beim Känguru-Wettbewerb für Mathematik gab es im Laufe der 20 Jahre, die es diesen Wettbewerb am WGV gibt 161 dritte, 99 zweite und 53 erste Preise. Dabei hat Emma Wrachtrup es geschafft, von den 30 zu rechnenden Aufgaben 29 richtig zu lösen.

Beste Schülerleistungen der SI- Jahrgang 5: Platz 3: Jule Kregel Nele Kregel, Max Deppendorf, Soraya Baum und Klara Steinmann, Platz 2: Mia Heinrichs, Platz 1: Sebastian Ulrich, Jahrgang 6: Platz 2: Phil Luis Eversmeiner, Finn Marten Aron, Platz 1: Timo Heinrichs, Jahrgang 7: Platz 2: Hannah Meierheinrich, Anton Aumann, Platz 1: Laura Marie Niedernolte, Jahrgang 8: Platz 2: Lukas Bent Westhoff, Platz 1: Nele Berges, Lisa Hammoud, Jahrgang 9: Platz 3: Kimberly Meglin, Keanu Meglin Platz 2: Jula Marie Sarikouch, Platz 1: Damian Peter. Die besten Klassenleistungen erbrachten die 5b (3. Platz), 7a (2. Platz) und die 5c (1. Platz).

Verabschiedet wurden die Lehrkräfte Katharina Eiternik, Tabea Sobbe, Pattrick Patzer und die Schulsekretärin Monika Lehmann. Außerdem gab es eine Fotopräsentation des Abiturienten Finn Luca Lehrke und eine Präsentation der gerade zurückliegenden Expedition auf die Azoreninsel Pico von Lena Voges und Nele Söffker.