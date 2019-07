Im Januar kommt das THW bei der Räumung einer Hanfplantage in der Vlothoer Innenstadt zum Einsatz. Foto: Joachim Burek

Wie sind Sie zum Technischen Hilfswerk gekommen?

Andreas Bartels: Ende der neunziger Jahren musste man nicht zur Bundeswehr gehen, wenn man für einige Jahre einen so genannten Ersatzdienst machte. Zwei Freunde aus meiner Schulklasse waren schon beim THW. Sie haben mich mitgenommen. Ich bin freundlich empfangen worden und habe gesagt: Da mache ich mit.

Was begeistert Sie so sehr, dass Sie dort immer noch mitarbeiten?

Bartels: Das sind mehrere Dinge. Zum einen ist es die Technik, zu der man sonst kaum Zugang hat. Zum anderen ist es das gute Team. Auch privat sind durch das THW gute Freundschaften entstanden. Andreas Bartels. Foto: Jürgen Gebhard

Warum und wann haben Sie die Leitung übernommen?

Bartels: Als Richard Brüll vor sechs Jahren ganz plötzlich verstarb, war ich Zugführer und für mehr als 30 Einsatzkräfte verantwortlich. Da ist dann die Wahl auf mich gefallen.

Welche besonderen Fähigkeiten haben Sie, die für die Arbeit im Technischen Hilfswerk nützlich sind?

Bartels: Beim THW kommt es nicht darauf an, welchen Beruf man hat. Ich verdiene mein Geld am Computer, aber als Ortsbeauftragter stehen bei mir Teamfähigkeit und Organisationstalent im Vordergrund.

An welchen ganz Einsatz erinnern Sie sich?

Bartels: Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs im März 2009. Wir waren mit 20 Einsatzkräften aus der Region vor Ort. Ich erinnere mich noch sehr gut an die vielen wertvollen mittelalterlichen Urkunden mit ihren Wachssiegeln, die wir dort gemeinsam aus dem Schutt bergen konnten.

Hat es auch hier in der Region besondere Einsätze gegeben?

Bartels: Anfang des Jahres hat das THW der Polizei dabei geholfen, am Rande der Vlothoer Innenstadt eine große Cannabis-Plantage zu räumen. Wir mussten die Pflanzen anschließend abtransportieren. Als Anfang April das Hochhaus in Herford brannte, war das THW Herford im Einsatz. Der Baufachberater des Ortsverbandes hat die Feuerwehren in dem einsturzgefährdeten Gebäude unterstützt.