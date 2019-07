Oliver Trelenburg macht auf seiner Deutschland-Spenden-Radtour zugunsten Krebskranker am kommenden Freitag auch Station in Vlotho Foto: Stefan Fercho

Von Joachim Burek

»Der Bürgermeister von Hagen hat alle Bürgermeister auf der Route angeschrieben und um Unterstützung für Olis Projekt gebeten. Bürgermeister Rocco Wilken war begeistert und hat gleich zugesagt«, berichtet Axel Mowe vom Vlothoer Bürgermeisterbüro. Gemeinsam mit Vlotho-Marketing habe die Stadt dann alles für den Empfang von Oli Trelenburg vorbereitet, wenn er kommenden Freitag auf seiner Etappe von Vlotho nach Hameln in der Weserstadt Station macht.

Empfang im Hafen

»Wir erwarten den Spendenradler gegen 16.30 Uhr im Vlothoer Hafen«, erläutert Mowe. Dort werde er dann vom stellvertretenden Bürgermeister Ulrich Sturhahn und Vertretern der Stadt empfangen. Im Anschluss ist eine Stadtführung geplant.

Wie Mowe weiter berichtet, habe Vlotho-Marketing den Direktor des Best Western-Hotels, Rob Achten, für die Unterstützung des Projekts gewinnen können. Der Spendenradler werde im Best Western zu einem gemeinsamen Abendessen mit der Stadtdelegation und der kostenlosen Übernachtung eingeladen, so dass er Samstagfrüh seine Tour Richtung Hameln fortsetzen könne, sagte der Sprecher des Bürgermeisters.

Tour startete in Stuttgart

Wie in den vergangenen Jahren radelt der 54-jährige Hagener auch in diesem Jahr durch Deutschland und sammelt dabei Spenden für seine Tour der Hoffnung, die im Mai in Stuttgart begonnen hatte und über Villingen, Nürnberg, Bamberg, Essen, Wolfsburg, Travemünde und Cuxhaven nach Vlotho und weiter nach Hameln führt. 2013 war Oliver Trelenburg selbst an Krebs erkrankt und das hatte ihn motiviert, seit 2014 unter dem Motto »Oli radelt« über Krebskrankheiten zu informieren und Spenden zu sammeln. Spendenkonto: Stadt Hagen, IBAN: DE23 4505 0001 0100 0004 44, Sparkasse Hagen Herdecke, Verwendungszweck: Spende Tour der Hoffnung – Oli radelt.