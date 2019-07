Dank der Fördermittel des Landes kann der Sportplatz in Exter nun zu einem Kunstrasenplatz umgebaut werden. Foto: Joachim Burek

Vlotho (WB/bu). Geldsegen für die Weserstadt: Vlotho erhält aus dem Topf des NRW-Städtebauförderprogramms insgesamt 1.249.000 Euro. Allein für die Umgestaltung des Sportplatzes in Exter in einen Kunstrasenplatz bewilligte das Land NRW 1.098.000 Euro. In die Umgestaltung der ISEK-Projekte Kirchplatz und Aufwertung des Burgplatzes fließen 151.000 Euro Landesmittel.