Die Geschichte über eine tierische Freundschaft wurde bravourös gespielt und gesungen von den Schülerinnen und Schülern der Musical-AG unter der Leitung von Sabine Nolting und Claudia Klocke. Dass Piggy, die von sich behauptet, die absolute Supersau zu sein, nach Parfum stinkt und geschminkt ist, finden all die anderen Tiere auf dem Bauernhof schon schlimm genug. Dass sie nicht mit den anderen spielt, weil sie zu vornehm ist, ist enttäuschend. Aber zu allem Überfluss wird sie auch noch nach Strich und Faden von dem Bauern verwöhnt und mit den herrlichsten Leckerbissen gemästet.

Happy End auf dem Bauernhof

Kein Wunder, dass niemand mehr das eingebildete Schwein leiden kann. Doch eines Tages, als Piggy sich an all den Leckereien überfressen hat und zusammenbricht, beschließen die Bauernhoftiere, ihr dennoch zu helfen und sie vor dem Metzger zu retten. Der hat das Messer schon gewetzt hat und sieht sie im Geiste bereits auf seinem Ladentisch. Piggy ist entsetzt und traut ihren Ohren nicht. Als sie schließlich den Metzger und den Bauern belauscht, sucht sie Schutz bei den anderen Tieren. Zum Glück wird sie gerettet, weil alle zusammenhalten. »Da hab ich noch mal Schwein gehabt«, singt sie am Ende des Musicals mit all den anderen Tieren und der Bauer hat eine neue Geschäftsidee: Ferien auf dem Bauernhof,

Überzeugende Schauspielleistung

Die überzeugende Schauspielleistung und die beeindruckenden Gesangssoli sorgten bei der Premierenaufführung für riesige Begeisterung. Und manch ein begeisterter Zuschauer kam sogar ein zweites Mal zur Abendveranstaltung am folgenden Tag. Rollen: Piggy Supersau: Nelli, Kl. 4a, Anton Schlappohr: Juli, Kl. 4b, Kater Max: Lucy, Kl. 4b, Bauer: Milla, Kl. 3a; Metzger: Claas, Kl. 2a, Mäuse: Curley, Kl. 3a, Maja, Kl. 3b, Gänse Beate und Agathe: Amelie und Luna, Kl. 4a, Ziegenbock: Lia, Kl.4b, Ochsen: Damian, Kl. 3a, Nils, Kl. 4b, Kühe: Paula und Rebecca, Kl. 4a, Würmer: Hannah, Kl. 4a, Maya und Lina, Kl. 4b, Huhn: Lara, Kl. 3a, Küken: Jamie – Lee und Leticia, Kl.2b.