Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Bei den Bauarbeiten zum barrierefreien Umbau der oberen Langen Straße in der Innenstadt kommt das Ende allmählich in Sicht. Zum Wochenende geht die Baufirma in die Sommerpause. Mit Montag, 5. August, soll dann der vierte und letzte Bauabschnitt starten.

»Bis zum Ende der Woche werden noch letzte Pflasterarbeiten vor dem Tedi-Markt beendet, dann ist der dritte Bauabschnitt angeschlossen und die Baufirma geht in die Sommerferien«, berichtete Thomas Bürth, Planer der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe beim Baustellengespräch mit Baufirmen und Geschäftsleuten.

Bernd Adam, Beigeordneter und Leiter der Wirtschaftsbetriebe, nahm die Gelegenheit zum Anlass, allen Beteiligten für ihre Geduld und gute Kommunikation während der bisherigen Umbauphase zu danken. »Das war bislang ein optimaler Bauverlauf und das Ergebnis wird ein Gewinn für Vlotho sein«, sagte Adam. Allerdings sei man auch immer offen für Kritik, die man in die Planungen miteinbeziehe.

Kritik und Lob

Von den anwesenden Geschäftsleuten gab es in dem Bilanzgespräch ebenfalls Lob, aber auch kritische Anmerkungen. Insbesondere das wilde Parken während der Bauzeiten und die zu geringe Anzahl von geplanten Parkplätzen in dem neuen Straßenkonzept fand die Kritik der Geschäftsleute. »Wir müssen hier einen guten Mix für die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer finden und dürfen das Konzept der Barrierefreiheit nicht aus den Augen verlieren«, entgegneten Adam und Rolf Krämer, Bauleiter der der Firma Kortemeier-Brokmann.

Rudolf Döhr, Inhaber vom Naturkostladen Regenwurm, beklagte zudem den morgendlichen starken Ampelabkürzungsverkehr durch die obere Lange Straße. »Wenn man die Poller weiter oben, zwischen Pizzeria und Eisdiele, setzen würde, wäre schon Abhilfe geschaffen«, regte er an. Lob hatte er für die Baufirma Breder, die eine gute Kommunikation mit den Geschäftsleuten unter anderem in Sachen Lieferverkehr gepflegt hätte.

Vierter Bauabschnitt

Am 5. August soll dann der letzte Bauabschnitt im Bereich der Einmündung Herforder Straße/Roseneck beginnen. Diese Einfahrt werde während dieser etwa dreiwöchigen Bauphase voll gesperrt. Die obere Lange Straße werde dann nur über die Einmündung Burgstraße zu erreichen sein. Die Sperrpoller würden in dieser Zeit abgebaut, informierte Thomas Bürth. Dieser letzte Bauabschnitt umfasst nach Auskunft der Planer die Pflasterung des neuen Fahrbahnstreifens, der Fußgängerbereiche, des taktilen Bandes für Sehbehinderte und der Parkplatzflächen. Außerdem wird an der Treppenanlage vor der Bäckerei am Roseneck eine behindertengerechte Rampe gebaut.

»Im Anschluss dann folgen die Begrünungsarbeiten der Beete, für die auch noch Beetpaten gesucht werden, und die Möblierung der oberen Langen Straße mit Ruhebänken und Fahrradständern. Dies geschieht in enger Absprache mit den Geschäftsleuten«, so Bürth. Insgesamt seien vier bis fünf Bänke sowie zwölf Fahrradständer in der Straße geplant.

Baumpflanzaktionen

Im Oktober/November sollen dann die geplanten neuen Bäume gepflanzt werden. Für das letzte Quartal des Jahres sei schließlich auch die offizielle Eröffnungsfeier der neugestalteten Straße geplant, kündigte Bernd Adam an.