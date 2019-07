Detmold/Vlotho (WB/ca). An der Bewährungsstrafe, die das Landgericht Detmold am Mittwochabend im Missbrauchsfall Lügde gegen einen Angeklagten verhängt hat, wird Kritik laut.

Der Verein »Zartbitter«, der Missbrauchsopfer betreut, twitterte: »Geringes Strafmaß zeigt, wie wenig schützenswert deutsche Gerichte Kinderwohl ansehen.« Und auf Facebook gehen die Anwürfe zahlreicher Nutzer gegen das Gericht zum Teil ins Persönliche.

Rechtsanwältin Zeliha Evlice aus Vlotho sagte, ihre Mandantin sei ettäuscht. Sie war als Zehnjährige auf dem Campingplatz in Lügde von Andreas V. vergewaltigt worden, während der gestern verurteilte Heiko V. per Webcam zusah. Heute ist sie 19 Jahre alt. »Sie hatte erwartet, dass der Mann ins Gefängnis muss.

Sie hat sich das Urteil im Saal angehört und ist dann enttäuscht gegangen.« Das Gericht hatte zuvor erklärt, dass es die Strafe aus mehreren Gründen habe mildern müssen: Die Taten sind acht Jahre her, der Mann hat von Anfang an gestanden, er ist nicht vorbestraft, er ist therapiewillig und er hat jetzt sieben Monate in Untersuchungshaft gesessen.

»Trotzdem hätte ich ihn lieber im Gefängnis gesehen als in Freiheit«, sagte Zeliha Evlice. Als Nebenklägerin kann sie allerdings gegen die Strafhöhe kein Rechtsmittel einlegen. »Deshalb hoffe ich, dass die Staatsanwaltschaft in Revision geht.« Sie hatte zwei Jahre und neun Monate Haft gefordert. Strafen über zwei Jahre können nicht mehr zu Bewährung ausgesetzt werden.