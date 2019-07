Von Gisela Schwarze

Die Familien und Freunde der Künstler erleben dann im Valdorfer Gemeindehaus, wie die wichtigen Zutaten zu einem Fest ohne finanziellen Aufwand durch Magie und Akrobatik beschafft werden können. Eine Woche lang trafen sich fürs Ferienspiel-Zirkusprojekt 30 Mädchen und Jungen mit 15 Betreuern, um das atemberaubende Geschehen in der Manege für die Abschlussvorstellung auf die Beine zu stellen.

»Manege frei«

Wenn es am Sonntagnachmittag heißt »Hereinspaziert, hereinspaziert, Manege frei« ergreifen drei unternehmungslustige Zirkusleute die Initiative, zu einer Sommerparty. Dazu gehören natürlich schmackhafte Drinks, Girlanden und eine ausgelassene Festatmosphäre.

Zauberer und Jongleure

Die pfiffigen Ideen für eine Sommerparty sind bei den Akrobaten vorhanden, leider aber keinerlei Mittel, diese Ideen in die Tat umzusetzen. Doch was macht das schon, wenn Zauberer zur Hand sind, die an Getränken herbei zaubern können, was das Herz begehrt. Schnell ist eine fehlende Leiter fürs Aufhängen von Girlanden durch eine menschliche Pyramide ersetzt. Es gibt nichts, was die Akrobaten mit vereinten Kräften nicht schaffen. Beim Einrad fahren, Trampolin springen, Kugellaufen oder dem Fortbewegen auf Stelzen zeigen die Kinder ihr Können, das sie sich für die Sommerparty aneigneten. Gespickt mit Jonglage, Bodenakrobatik, Tanz und Cajon-Rhythmen bieten die jungen Zirkusleute eine Palette an Sehenswertem, das sie Zuschauer begeistern wird. Das EKJZ-Kinderzirkusprojekt in den Sommerferien unter Leitung der Jugendreferentin Sylke Cremer ist ein mehrfach ausgezeichnetes inklusives Zirkusprojekt und kann auf eine fast zwanzigjährige Tradition zurückblicken. »Wir alle freuen uns auf zahlreiche Gäste und geben unsere Bestes«, so Sylke Cremer.