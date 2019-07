»Buster Shuffle« aus London war schon für 2018 angekündigt, doch der Sänger wurde krank. Jetzt holt die Ska-Band ihren Auftritt auf dem »Umsonst & Draußen« in Veltheim nach.

Von Heike Pabst

Vlotho/Porta Westfalica (WB). Ja, das Kraftwerk hat gebrannt. Nein, das hat keine Auswirkungen auf das »Umsonst & Draußen«-Festival . Es beginnt am 2. August auf den Weserwiesen. Der Vlothoer Verein »Festivalkult« hat nun das Programm präsentiert.

Nach den Ereignissen vom 10. Juli mussten sich die Organisatoren des Open-Air-Festivals vielen besorgten Fragen stellen. Doch der Verein beruhigt erneut: »Alles findet wie gewohnt statt«, sagt Linda Rolfsmeyer. Der ganze normale Ausnahmezustand eben.

»Festivalkult« gibt sich große Mühe, sein Baby jährlich weiter zu optimieren. »Wir sind eigentlich das ganze Jahr über ehrenamtlich mit dem U&D beschäftigt«, so Linda Rolfsmeyer. »Wir bereiten das vergangene Festival zwei Monate nach und das nächste zwischen neun und zehn Monaten vor.«

Dieses Mal wird unter anderem auf noch bessere Mülltrennung geachtet – sowohl im Backstage-Bereich als auch »aufm Platz«. Es gibt neue Annahmestellen für Müll und das Festival hat einen neuen Entsorgungspartner. Außerdem hat der Verein mit Schallgutachten an der Platzierung der Bereiche gefeilt – damit sich die Bühnen nicht gegenseitig »ins Wort fallen«. Der Hauptaufbau beginnt am 26. Juli, aber es laufen jetzt schon erste Vorbereitungen.

Freiwillige Helfer gesucht

Sowohl vor als auch während und nach dem Festival sind die ehrenamtlichen Organisatoren auf Freiwillige angewiesen. Wer dann nicht gerade »zwei linke Hände hat«, so Krister Kraak, der ist sehr willkommen. »Gerade Leute, die etwas Handwerkliches können, sind gern gesehen, aber auch jemand, der in der Küche helfen mag. Wir können alle gebrauchen.« Gezielt sucht der Verein gerade nach Helfern, die beim Abbau mit anpacken.

Krister Kraak und Linda Rolfsmeyer freuen sich aufs Festival. Foto: Heike Pabst Krister Kraak und Linda Rolfsmeyer freuen sich aufs Festival. Foto: Heike Pabst

Interessierte können sich über hilfe@festivalkult.de melden oder einfach spontan in Veltheim vorbeischauen.

Programm auf der Weserbühne

All dieser Aufwand hat natürlich einen Zweck: Gemeinsam werden vom 2. bis 4. August mehr als 20.000 Menschen unterschiedlichste Künstler hören, feiern und genießen. Krister Kraak freut sich besonders auf »Buster Shuffle« aus London: Sie treten am Freitag, 2. August, um 23.15 Uhr auf der Weserbühne auf. »Die hatten eigentlich für 2018 schon zugesagt, aber dann wurde der Sänger krank und sie haben sich von selbst wieder gemeldet, dass sie ihren Auftritt in diesem Jahr nachholen.« Gut angezogen und enthusiastisch bieten »Buster Shuffle« feinsten Oldschool-Ska.

Weitere Highlights auf der Weserbühne sind die deutsche Hiphop-Crew »Neonschwarz« (Samstag, 3. August, 21.15 Uhr), die Rock-Dinosaurier »Epitaph« (Sonntag, 4. August, 16 Uhr), die seit 50 Jahren auf der Bühne stehen, und natürlich »Peter Panka’s Jane« (Sonntag, 19 Uhr), eine der bekanntesten Rockformationen der 1970er Jahre. Und natürlich »Turbostaat«: Die Punkrock-Band aus Flensburg gilt als Garant für schweißtreibende Live-Shows (Samstag, 23 Uhr).

Heimischer Krautrock von »Hammerfest« fehlt auch nicht: Die Vlothoer stehen am Sonntag um 17 Uhr auf der Weserbühne.

Bahndammbühne lässt es krachen

Ein energiegeladenes Programm hat der Verein auch für die Bahndammbühne zusammengestellt: Vor allem Punkrock-Anhänger dürften dort fündig werden. Unter anderem tritt dort »Kopfkino« (Samstag, 17.45 Uhr) mit klassischem Polit-Deutschpunk auf – eine Band, die sich aus Vereinsmitgliedern gegründet hat. So zupft Vorsitzender Karsten Weishaar bei »Kopfkino« die Saiten. Auch die »Pink Flamingos« (Freitag, 21.15 Uhr) aus Le Havre in Frankreich »gehen live richtig steil nach vorne«, verspricht Linda Rolfsmeyer.

Ebenfalls interessant werden dürfte sicherlich der Auftritt von »The Dizzy Brains« (Freitag, 22.30 Uhr), einer Garage-Rock-Band aus Madagaskar, die sich von Künstlern wie den »Sonics« und den »Stooges« inspirieren lässt.

Und sonst so?

Neben den Hauptbühnen werden der »Open Space« , die 24 Stunden lang dauerbespielte »Psy-Trance-Area« und zum zweiten Mal die »Techno-Area« aufgebaut. »Der Open Space wurde im Laufe der Zeit immer besser angenommen«, sagt Krister Kraak, »und jetzt ist er richtig schnuckelig.« Er weist besonders auf den Auftritt von »23 Quadratmeter« am Samstag um 19 Uhr in diesem Bereich hin: Die vier 18-Jährigen aus dem Kreis Herford stellen selbst geschriebene Pop-Rock-Songs vor.

Für die Kleinen gibt es Spielangebote im Kinderbereich . Am Sonntag unterstützt die JUZ Vlotho das U&D-Festival dort von 15 bis 17 Uhr. Das ganze Line-Up und weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins.