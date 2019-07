Von Joachim Burek

Die Weserstadt will ihr Profil als Stadt der Fahrrad-Mobilität schärfen. Die Anbindung an die benachbarten Kommunen ist durch ein gut ausgebautes Radewegenetz bereits sehr gut vorangekommen.

Zuletzt wurde erst der Radweg an der Solterbergstraße als Verbindung zwischen Exter und den dort angrenzenden Gewerbegebieten saniert und wieder in Betrieb genommen. Als große Baustelle fehlt noch der Lückenschluss an der B514 Richtung Kalletal und ein verkehrssicherer Radweg durch die Innenstadt.

Wichtiger Baustein in einem Radwege-Konzept sind auch eine genügende Anzahl an Abstellmöglichkeiten für die mittlerweile recht hochwertigen Fahrräder und E-Bikes. Mit der gerade für Pendler wichtigen neuen Anlage am Bahnhof und den geplanten neuen Stellplätzen in der Innenstadt ist ein guter Anfang gemacht. Den gilt es jetzt auszubauen.