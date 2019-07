In einem Waldstück an der B514/Höhe Kläranlage haben Unbekannte etwa 40 Lkw-Reifen einfach abgekippt.

Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Wieder ein Fall von wilder Müllentsorgung in Vlotho. Unbekannte hatten jetzt am Rand eines Waldweges in unmittelbarer Nachbarschaft zu B514 und der gegenüberliegenden Kläranlage eine ganz Lastwagen alter und Lkw- und Bagger-Reifen in die Natur entsorgt. »Das sind mindestens 40 Reifen«, zeigte sich Bauhofleiter Kay Redecker bei der Besichtigung vor Ort empört.