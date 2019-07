Der Neffe des Opfers hatte die Tat am Wochenende bei der Vlothoer Polizei zur Anzeige gebracht. Simone Lah-Schnier, Sprecherin der Kreispolizeibehörde, bestätigte auf Anfrage den Vorfall und die Strafanzeige. »Wir haben mehrere Hinweise auf Fälle dieser Art aus Vlotho und Umgebung«, erklärte sie. Derzeit werde ermittelt, ob es einen Zusammenhang zwischen dieser Taten gebe und sie möglicherweise derselben Tätergruppe zuzuordnen sind.

Anzeige erstattet

In der Schilderung des Tathergangs, die der Neffe des Opfers der Polizei bei der Anzeige schriftlich gegeben hatte und den er auch dieser Zeitung vorgelegt hat, berichtet er von zwei männlichen Personen mit einem Transporter – rot, mit sichtbaren Rostschäden, Fabrikat unbekannt, mit Mindener Kennzeichen –, die auf dem Hof seinen Onkels vorgefahren seien und Dachreinigung angeboten hätten. Bereits vor einigen Wochen seien sie schon einmal aufgetaucht. Sein Onkel habe sie aber abgewiesen. Dennoch hätten sie ihr Wiederkommen angekündigt.

Beim erneuten Versuch am vergangenen Freitag habe sein Onkel, der allein Zuhause gewesen sei, erneut abgelehnt, wovon das Duo sich aber nicht habe abhalten lassen. Sie hätten eine Leiter geholt, einer sei aufs Dach gestiegen, hätte eine Reihe von Firstpfannen, die angeblich angebrochen gewesen seien, abgedeckt und sie in den Hof geworfen. Vier neue, nicht passende Pfannen seien dann gelegt und die anderen – wie es in dem Bericht heißt – auf völlig unfachgemäße Art mit Zement verschmiert worden.

Verbal Druck ausgeübt

Für 1,5 Stunden seien schließlich 1600 Euro gefordert worden. Der verbal unter Druck gesetzte Rentner sei ins Haus genötigt worden, wo weiter auf ihn eingeredet worden sei. Schließlich habe er 800 Euro, übergeben. Die Täter hätten danach eilig den Hof verlassen. Nach Beschreibung des Opfers habe der Wortführer fließend Deutsch gesprochen, der andere geschwiegen. Sie werden als 25 bis 35 Jahre alt, bärtig, einer groß, der andere untersetzt, beschrieben.

Der Fall in Bad Seebruch passe in die Masche, vor der die Polizei bereits in der vergangenen Woche gewarnt habe, bestätigte Polizeisprecherin Simone Lah-Schnier.

Polizei unter 110 informieren

In der Warnung der Polizei hatte es geheißen, dass eine vermeintliche Dachdeckerfirma im Kreis unterwegs sei. Als fliegende Händler kämen die Männer meist mit einem Transporter. Sie klingelten an der Haustür und wollten beauftragt werden. Sie setzten ihr Gegenüber häufig unter Druck, behaupteten, einen Auftrag vorliegen zu haben. Im Hintergrund würden Kollegen den Wagen schon einmal ausladen. So solle, insbesondere bei älteren Menschen, der Eindruck entstehen, dem Geschäft zustimmen zu müssen. Habe man sich darauf eingelassen, würden anschließend horrende Rechnungsbeträge in bar verlangt. Die Polizei rät: »Lassen Sie sich nicht darauf ein! Bleiben Sie bei Ihrem Nein, schließen Sie die Tür und informieren Sie die Polizei unter 110.«