Von Heike Pabst

Seit dem Debütalbum »Die Band hat einen Namen« sind schon wieder vier Jahre vergangen. 100 Stück waren davon geprägt worden, und die sind alle verkauft.

In der Zwischenzeit waren Dominik Nobbe und Christoph Marten alles andere als untätig. »Die Kreativität sprudelt nach wie vor«, sagt Dominik Nobbe. Das Duo absolvierte zahlreiche Auftritte in Vlotho und Umgebung. Außerdem konnten Musikfans das Treiben der »Dirty Chucks« im Internet verfolgen: Dort wurden selbstgedrehte Videos zu Songs wie »Autoscooter«, »Mein Land«, »(Jedes) Liebeslied« und der Vlotho-Hymne » DreiZweiSechsNullZwei « veröffentlicht.

Kneipenhörspiel wird fortgesetzt

»Wir sind die einzige Band, die auf dem neuen Album lauter echte Klassiker bringt«, kommentiert Christoph Marten. »Es deckt mehrere Jahre Bandgeschichte ab.« Aber nicht nur bekannte Songs, sondern auch einige Neukompositionen sollen sich auf der CD finden, die im Frühjahr 2020 herausgegeben wird. »Wir sind zu 90 Prozent fertig«, behauptet Dominik Nobbe.

Auch in diesem Jahr wollen die »Chucks« wieder das Vlothoer »Adventsplätzchen« rocken. Foto: Heike Pabst Auch in diesem Jahr wollen die »Chucks« wieder das Vlothoer »Adventsplätzchen« rocken. Foto: Heike Pabst

An Liedern wie »Grün« müsse jedoch noch gefeilt werden. Auch die Fortsetzung eines Kneipenhörspiels, dessen Beginn auf dem Debütalbum zu hören war, werde dabei sein.

In das Songwriting fließen mehrere Jahre Live-Erfahrung ein. Die Vlothoer feilen mit viel Liebe an ihrer Zweitveröffentlichung. »Wir haben sehr viel Zeit hineingesteckt und viel Geld in die Hand genommen«, so Christoph Marten.

»Bikinizone« soll der Titel lauten

Welchen Namen das Werk tragen wird, steht wohl noch nicht ganz fest. Zunächst war der Titel »Wir haben euch doch gesagt, wir sind krank« im Gespräch, doch dann setzte sich »Bikinizone« vorerst durch, denn zu diesem Titel gäbe es auch einen »pro-feministischen Song« und zudem eine bereits geplante Covergestaltung.

»Das Album ist empfehlenswert bis zum Alter von zehn Jahren und dann wieder ab 18«, sagt Christoph Marten. »Dazwischen würde ich es nicht hören.« Es könnte »mehr Freejazz und Electro« enthalten, so Nobbe. Ob das stimmt? Auf Überraschungen sollte man bei den »Dirty Chucks« stets gefasst sein.

Auftritt in der »Druckerei«

Wer sich auf jeden Fall angemessen vorbereiten will, kann die nächsten Konzerte der »Dirty Chucks« besuchen. Sie treten am 23. August, 20 Uhr, bei einem »Hut-Konzert« in der Druckerei Bad Oeynhausen auf. Außerdem ist die dritte »Dirty Chucks-Nacht« mit Gastmusikern in Planung: Sie soll am 19. Oktober im Café Solero wahrscheinlich in Bad Oeynhausen durchgeführt werden. Am 7. Dezember werden Nobbe und Marten das Vlothoer »Adventsplätzchen« rocken.

Auf dem Laufenden bleiben die Vlothoer und andere Fans des Duos auch bei einem Blick auf den Facebook-Account der »Dirty Chucks« . Ihre Musikvideos werden auf Youtube veröffentlicht.