Von Joachim Burek

»Nach dem erfolgreichen Probelauf haben wir jetzt einen Spielplan für das zweite Halbjahr erstellt, der am 21. September starten soll«, berichtet er im Gespräch mit der dieser Zeitung. Interessierte können ihn bereits online auf der Homepage www.buhnentheater.de einsehen.

Demnächst sollen auch noch informative Flyer mit dem Programm gedruckt werden, die dann an mehreren öffentlichen Stellen in Vlotho ausgelegt werden sollen. Denkbar seien Auslagestellen im Rathaus, bei Marketing oder den Geldinstituten, kündigte Thomas Modzel in dieser Woche an.

Der Spielplan

Den Auftakt machen am 21. September sowie 5. und 12. Oktober die Aufführungen des Ensembles »Nervenbündel« mit der Komödie »Immer wieder Nachts um vier«. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Musical-Workshop

Vom 14. bis 18. Oktober soll ein Musicalworkshop für Kinder ab 6 Jahren laufen. Beginn ist dort jeweils um 16 Uhr. Die Leitung haben Thomas Modzel und die Schauspielerin Claudia Biber.

Dabei erarbeiten die Kinder unter professioneller Anleitung das Musical »Dschungelbuch«, bauen die benötigten Requisiten und das Bühnenbild. Außerdem werden Kostüme angefertigt sowie Lieder und Choreografien einstudiert. Am 18. Oktober wird das Musical von den Kindern aufgeführt.

Das Schauspiel »Ich Feuerbach« von Tankred Dorst steht am 29. Oktober und 9. November auf dem Spielplan (Beginn 20 Uhr).

Musicalgala

Eine Musicalgala mit einer bunten Mischung aus klassischen und modernen Musicals wird am 22. und 29. November (jeweils 20 Uhr) im Uffelner Buhnentheater präsentiert.

»Für diese Gala laufen derzeit die Ausschreibungen. Für die Choreografie und Regie habe ich den Sänger und Tänzer Mario Mariano gewinnen können, mit dem ich diese Gala erarbeiten werden«, kündigte Modzel an.

Mitmach-Theater

Die Oper an der Leine aus Hannover wird im Dezember die Kinderoper zum Mitspielen »Papageno spielt auf der Zauberflöte« auf die Bühne des Buhnentheaters bringen. Daran können Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren mitwirken. Die Termine am 3. Dezember (9 Uhr), 4. und 10. Dezember (11 Uhr) sowie am 11. Dezember (9 Uhr) sind als Schulveranstaltungen konzipiert. Die öffentliche Aufführung dieses Stückes ist schließlich für Samstag, 14. Dezember, um 16 Uhr im Buhnentheater geplant. »Das Besondere an diesem Mitmachtheater ist, dass die Kinder gemeinsam mit den Opernsängern während des Spiels die Szenen erarbeiten und so zum Zustandekommen der Aufführung beitragen«, erläutert Thomas Modzel.

Karten bestellen

Die Karten für die einzelnen Aufführungen können bereits online unter info@buhnentheater. de bestellt werden.