In unterschiedlichen Arbeitsgruppen wird musiziert, improvisiert, gesungen, getanzt, es wird musikalisch experimentiert und komponiert, und in der Werkstatt werden Instrumente gebaut. Zum Abschluss präsentieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was in den Arbeitsgruppen entstanden ist.

Abschlusspräsentationen an zwei Tagen

Die erste Präsentation findet am Freitag, 2. August, ab 20 Uhr traditionsgemäß in der Kirche St. Stephan in Vlotho statt. Mittelalterliche Werke und Kompositionen der Renaissance werden im Wechsel mit Neuer und zum Teil Experimenteller Musik zu hören sein. Am Tag darauf, 3. August, werden im Jugendhof Vlotho von 16 bis 18 Uhr und von 19 bis 21 Uhr die Präsentationen der anderen Arbeitsgruppen dargeboten. »Man darf sich auf ein kontrastreiches und buntes Programm freuen«, kündigen Eva Schöll und Peter Ausländer vom Organisatorenteam an.

Wie immer endet die Ferienmusikwerkstatt mit einer Barock-Oper, mit der in diesem Jahr auf die 300-jährige Stadtgeschichte von Vlotho Bezug genommen wird. Die Barockoper wird unter der Leitung von Walter Waidosch und der Regie von Tina von Behren-Ausländer entstehen.

Aufführung seit 1719 »verschoben«

Es soll sich dann um eine seit 1719 verschobene Uraufführung der Oper »Die getreue Alceste« von Georg Caspar Schürmann handeln. Sie beginnt am Samstag, 3. August, um 22 Uhr auf dem Amtshausberge Vlotho. Vorab kündigen die Organisatoren ein »lustiges Vorprogramm« verschiedener Gruppen ab 16 und 19 Uhr und anschließendem geselligen Zusammensein an. Für Leute, die Genaueres erfahren wollen, gibt es um 21.15 Uhr einen kurzen Einführungsvortrag zur Oper und zum Stadtjubiläum.