Stabwechsel an der Uffelner Aral-Tankstelle: Die bisherigen Pächter Jürgen und Sabine Korsmeier (von links) ziehen sich dort aus dem Betrieb Ende Juli zurück . Zum 1. August erfolgt die Übergabe an Christopher Hörster (rechts), den neuen Pächter der Aral-Tankstelle.

Vlotho (WB). Service rund ums Auto – das machen Sabine und Jürgen Korsmeier seit 25 Jahren mit Leidenschaft. Damals hat es mit der Übernahme der heutigen Joiss-Tankstelle an der Salzuflener Straße begonnen. Vor etwa 22 Jahren kam mit der Aral-Tankstelle am Uffelner Kreisel ein zweites Standbein hinzu. Dort in Uffeln wird es nun einen Pächterwechsel geben.

Kräfte bündeln in Valdorf

»Wir haben uns entschlossen, unsere Kräfte am Standort der Tankstelle in Valdorf zu bündeln. Daher haben wir nun zum 31. Juli den Pachtvertrag für die Uffelner-Tankstelle gekündigt. Die Nachfolge dort ist aber geregelt«, teilten Jürgen (61) und Sabine (59) Korsmeier im Gespräch mit der VLOTHOER ZEITUNG mit.

Ganz wichtig ist es ihnen, dass ihre langjährigen Kunden in Valdorf wissen, dass sie am Standort Salzuflener Straße weitermachen werden. »Dort wird es an der Tankstelle das gewohnte Servicepaket mit Tankgeschäft, Wagenwäsche, Wagenaufbereitung, Anhängerverleih und den Shop-Verkauf weiter geben«, stellt Jürgen Korsmeier klar.

Nachfolger gefunden

Doch auch bei der Aral in Uffeln geht es weiter, kann Korsmeier die Uffelner Stammkunden beruhigen. Die Betreiberfirma Jantzon aus Solingen und Aral haben mit Christopher Hörster aus Erwitte einen neuen Pächter gefunden, der die Tankstelle an der Mindener Straße zum 1. August übernehmen wird. Die Aral-Tankstelle wird an diesem Übernahme-Tag aufgrund technischer Umstellungsarbeiten am Vormittag zunächst geschlossen sein, am Nachmittag des 1. Augusts dann aber wieder öffnen«, teilt der neue Pächter mit.

Neue Herausforderung

Der 26-jährige Industriekaufmann hat bereits während seiner Lehrzeit und an anderen Stationen Berufserfahrung als Angestellter an Tankstellen gesammelt. »Aber ich wollte immer schon meine eigene Tankstelle leiten und freue mich auf meine neue Aufgabe als Tankstellenpächter hier in Uffeln«, geht er motiviert in den neuen beruflichen Lebensabschnitt.

Öffnungszeiten bleiben

Christopher Hörster wird einen Teil der bisherigen Uffelner Mannschaft übernehmen, aber auch ein kleines Mitarbeiterteam mitbringen. Am Service mit Wagenwäsche und Shopverkauf sowie an den Öffnungszeiten wird sich nichts ändern. Die Tankstelle in Uffeln wird auch künftig von montags bis freitags von 5.30 bis 22 Uhr, am Samstag von 6 bis 22 Uhr sowie sonntags von 7 bis 22 Uhr geöffnet haben.