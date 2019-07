Von Frank Lemke

»Sobald wir Zeit haben, bauen wir ein Windrad wie im Wilden Westen, vorne an der Einfahrt«, sagt Michael Schwager und schaut nach draußen. Von der Theke im Chopper Store hat er einen guten Überblick. Ein großzügiges Rolltor gibt den Blick vom Ausstellungsraum der Werkstatt auf den Hof frei. Drinnen wie draußen stehen Motorräder der Marke Harley Davidson. Die haben Kunden da gelassen. Die eine Maschine braucht eine kleine Reparatur. Die nächste soll neue Fußrasten bekommen. Bei einer Harley Davidson kann Michael Schwager so ziemlich jedes Problem lösen oder sie einfach verschönern.

Traum verwirklicht

Seine Liebe zu dieser Marke ist ein Zufall. Als junger Mann besuchte er in Osnabrück eine Freundin. Dort kam er an einer Harley-Werkstatt vorbei, spazierte hinein und verguckte sich in die Motorräder. Seine erste Harley war eine »Panhead Big Twin«, Baujahr 1954. Das Schrauben an Motorrädern wurde zu seinem Hobby, welches er schließlich zu seinem Beruf machte. 2006 eröffnete er den Chopper Store in der alten Tankstelle an der Herforder Straße. 2010 kaufte er die ehemaligen Nebengebäude der Brauerei Volbracht an der Weserstraße. Es sollte vier Jahre dauern, bis er mit seiner Frau die Halle und den Hof zum Chopper Store umgebaut hat.

»Wir haben fast alles selbst gemacht«, erinnert sich Tina Sokolowski. Mit Hilfe von Freunden bauten sie neue Fenster und Türen sowie ein Rolltor ein, legten Kanalisation und Stromleitungen, gestalteten das gesamte Gelände neu. Heute ziert die ehemals graue Halle eine cremefarbene Fassade. Ein Imbiss aus solidem Holz lädt am Wochenende bei schönem Wetter ein. Michael Schwager hat dem Chopper Store im Western-Stil aufgebaut. Daher auch das Windrad, das neben den Planwagen am Eingang stehen soll.

Kunden kommen von weit her

Der gute Ruf des Chopper Stores hat sich herum gesprochen. Die Kunden kommen von weit her, um an ihren Maschinen zu basteln oder einfach nette Gesellschaft zu pflegen. Bei gutem Wetter ist der Imbiss am Wochenende und mittwochs ab 17 Uhr geöffnet. Oldtimerfreunde und Automobilclubs aus Norddeutschland nutzen die Werkstatt für einen Zwischenstopp bei Ausflügen.

Bei der V8-Runde, jeden zweiten Freitag im Monat, kommen Oldtimer-Freunde und Biker aus der ganzen Region zusammen. Regelmäßig treten Bands auf. Im vergangenen Juni war Chris Cubeta mit seiner Band zu Gast. Die Künstler aus New York tourten durch Norddeutschland und traten dabei im Chopper Store auf (die VZ berichtete). Jeder ist willkommen, egal ob Harley-Fahrer, Biker mit asiatischen Motorrädern, Oldtimer oder Gäste mit modernen Autos, die einfach das Western-Feeling schätzen.

Vom Hobby zum Beruf

Michael Schwager und Tina Sokolowski sind zufrieden. »Wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht«, sagt Michael Schwager. Das Schöne an den alten Maschinen sei ihre Einzigartigkeit. Jeder Maschine sei individuell, so wie der Fahrer sie haben will.

Einen Traum will Michael Schwager sich noch erfüllen: eine Harley Davidson, „Panhead Big Twin“, Baujahr 1948. Seine Tochter Joy will ebenfalls eine Harley Davidson fahren, sobald sie einen Führerschein hat: „Eine schwarze ‚Late Shovel‘ mit Starrrahmen und Springergabel“, sagt die 14-Jährige. Bis dahin wird sie ihrem Vater noch oft über die Schulter schauen, wenn er an den alten Maschinen arbeitet.