Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Nach zweieinhalb Jahren Sanierungsphase, kommt jetzt das Aus. Der Geschäftsbetrieb bei der Lohmeier Schaltschranksysteme GmbH und Co. KG wird Anfang November eingestellt. Von der Schließung sind 90 Mitarbeiter betroffen. Noch bis Ende Oktober soll eine so genannte Ausproduktion stattfinden.

Wie Insolvenzverwalter und Fachanwalt Stefan Meyer von der PLUTA-Rechtanwalts GmbH aus Lübbecke auf Anfrage in einer Presseerklärung mitteilte, seien seine Bemühungen bis zuletzt darauf ausgerichtet gewesen, einen Investor für den Betrieb zu finden.

Letzter Interessent sagt ab

»Diese Hoffnung hat sich nach der Absage eines letzten Interessenten leider zerschlagen. Die zunehmend schwierige konjunkturelle Lage in den Hauptabnehmerbranchen Automobilindustrie und Maschinenbau sowie ein deutlich überalterter Maschinenpark hat potenzielle Investoren aufgrund zu hoher Investitionserfordernisse und der damit verbundenen Risiken letztlich doch zu sehr abgeschreckt«, bedauerte der PLUTA-Anwalt Meyer. Er hatte den Geschäftsbetrieb seit der Insolvenzanmeldung am 27. Dezember 2016 aufrecht erhalten.

Bis Oktober wird produziert

Vor diesem Hintergrund sei die Liquidation und somit die Verwertung des Vermögens von Lohmeier nunmehr die einzige Alternative zur Befriedigung der Ansprüche der Gläubiger. Die letzten Schaltschränke und weiteren Produkte im Portfolio des Unternehmens würden bis voraussichtlich Ende Oktober produziert. Anfang November werde der Betrieb dann endgültig eingestellt werden müssen, so der Insolvenzverwalter.

Stefan Meyer: »Wir werden mit dieser Maßnahme allen Kunden die erforderliche Zeit geben, sich umorientieren zu können. Auch die Mitarbeiter können mit einer Weiterbeschäftigung unter vollen Bezügen die Zeit als Übergang nutzen, sich am Markt um einer andere, geeignete Beschäftigungsmöglichkeit zu bemühen.«

»Loyale Mitarbeiter«

Die Verantwortlichen hätten den Betriebsrat und die Mitarbeiter bereits informiert. »Dass wir den Betrieb über einen Zeitraum von mehr als zweieinhalb Jahre in der Insolvenz weiterführen konnten, eine ganze Reihe von Restrukturierungsmaßnahmen auch erfolgreich haben umsetzen können, verdanken wir insbesondere dem unermüdlichen Einsatz und Entgegenkommen der Mitarbeiter, aber auch der Treue und Loyalität sowie der Unterstützung von Kunden und Lieferanten«, betonte Meyer ausdrücklich. »Umso mehr bedauern wir die nunmehr unvermeidliche Schließung, die mit Blick auf die sich eintrübende Konjunktur und hieraus resultierend absehbare Liquiditätsengpässe in der Zukunft schlussendlich die letzte Option war. Ich wünsche mir sehr, dass die Mitarbeiter eine gute und zufriedenstellende Anschlussbeschäftigung finden«, so Meyer.

2016: Insolvenzantrag

Erste Schlagzeilen hatte die wirtschaftliche Schieflage des Unternehmens nach dem Weihnachtsfest 2016 gemacht. Damals war aufgrund von Liquiditätsschwierigkeiten der Insolvenzantrag gestellt worden. Bereits im Februar 2017 gab es zunächst wieder einen Hoffnungsschimmer. Das Verfahren laufe sehr gut und der Verwalter sei zufrieden, hatte es damals aus dem Büro des Insolvenzverwalters auf Anfrage geheißen. Mehrere potenzielle Investoren hätten Interesse geäußert. Das Amtsgericht Bielefeld hatte mit Beschluss vom 1. März 2017 das Insolvenzverfahren für die Lohmeier Schaltschranksysteme GmbH & Co. KG eröffnet und Rechtsanwalt Stefan Meyer zum Insolvenzverwalter bestellt.

Das sagt die Gewerkschaft

»Das insgesamt über 2,5 Jahre Schaltschränke am Bullerbach weiter gefertigt werden konnten, ist den 90 Beschäftigten zu verdanken, die vergangenen Dienstag die niederschmetternde Nachricht der endgültigen Betriebsschließung von der Insolvenzverwaltung entgegennehmen mussten«, stellte Peter Kleint, erster Bevollmächtigter der IG Metall in Herford am Montag auf Anfrage fest. Für sie werde zwischen Insolvenzverwaltung und Betriebsrat gerade über den Abschluss eines Interessensausgleichs und Sozialplans verhandelt. Scharfe Kritik übte Kleint an der Unternehmenspolitik der früheren Firmenleitung und ihrer mangelnden Bereitschaft, in Maschinen und Belegschaft zu investieren: »Um es vorweg zu nehmen: Dem Insolvenzverwalter ist kein Vorwurf zu machen. Das Grundübel liegt in der Unternehmenspolitik, die über Jahrzehnte in dem Traditionsunternehmen gehandhabt wurde und heute zur Schließung führt.« »Das nun nach mehr als 2 Jahren gerade die 90 Beschäftigten, die bis zuletzt gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter den Laden über der Wasserlinie gehalten haben, die Zeche durch eigenen Arbeitsplatzverlust zahlen, ist tragisch«, so der IG Metall-Sprecher

Kommentar

Das ist eine bittere Nachricht für Vlotho. Ein Traditionsunternehmen wie Lohmeier Schaltschränke muss nach 56 Jahren schließen und 90 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Der lange Kampf um den Erhalt des Unternehmens, der mit dem Insolvenzantrag von 2016 begonnen hatte, ist offensichtlich verloren. Die Marktlage und zu hohe Investitionskosten, um das Unternehmen wieder fit zu machen, haben potenzielle Investoren abgeschreckt. Dennoch haben Insolvenzverwalter und Belegschaft mehr als zwei Jahre lang versucht, das Unternehmen zu retten. Schade, dass dies nicht von Erfolg gekrönt war.