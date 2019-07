Von Joachim Burek

»Die Dächer auf unseren Reithallen und Stallungen sind zum Teil 40 Jahre alt und mussten jetzt saniert werden«, berichten beide. In Exter sei sogar die aufwendige und kostenintensive Entsorgung asbesthaltiger Dachplatten notwendig gewesen. Der Kontakt zu Dirk Jonas von der Firma Trend Management GmbH habe die Vereine sowie die beteiligten Reiterhöfe Rethemeier und Seeger auf die Idee gebracht, die Finanzierung der Dächer mit der Vermietung der Dachflächen für Photovoltaik-Anlagen zu finanzieren.

Sanierungen starteten im Mai und Juli

»Für solche Vorhaben, die wir schon bei anderen Reitvereinen, Tennisvereinen sowie bei Flughäfen umgesetzt haben, organisieren wir die Investoren für die Finanzierung«, so Jonas. Dabei würde die Sanierung vorab finanziert und dann die Solarmodule aufgebaut. Dafür werde später ein Strompreis von unter 20 Cent pro Kilowattstunde für 20 Jahre sowie eine Rendite von etwa sechs Prozent garantiert, so der Sprecher der Trend Management. Im Mai wurde mit der Sanierung der Dächer in Valdorf und im Juli in Exter begonnen. Derzeit läuft die Montage der Solar-Module.

In Exter werden auf einer Fläche von 3480 Quadratmetern 2125 Module, in Valdorf auf einer Fläche von 2963 Quadratmetern 1810 Module verbaut. Auch die Zahlen für die zu erwartende Leistungen können sich sehen lassen: Pro Jahr soll in auf beiden Höfen eine Leistung von 960.000 Kilowattstunden Solarstrom erzeugt werden,. Damit könnten insgesamt 278 Haushalte versorgt werden. »Außerdem«, so rechnet Jonas vor, »werden auf diese Weise aufgerundet etwa 600 Tonnen Co2 eingespart. »Das ist ein wirtschaftliches schlüssiges Modell. Die Erfahrung unserer Projekte hat gezeigt, der Reitsport mit seinen großen Anlagen bietet hier noch ein großes Potenzial.«

Ende September geht es ans Netz

Auch Hans-Hermann Staasmeier, Geschäftsführer der Stadtwerke Stromnetz GmbH ist begeistert, »Insgesamt haben wir in Vlotho 450 EEG-Betreiber. Die beiden der Reitervereine werden dann Betreiber unsere größten Anlagen sein. Das sind Anlagen der Mittelspannungsklasse, für die wir das 10-KV-Netz nehmen müssen und Erdkabel verlegen sowie Trafohäuschen bauen mussten. Ende September/Anfang Oktober wollen wir ans Netz gehen«, sagte er.

Die Reitervereine freuen sich dann sowohl über neue Dächer als auch über günstigen Ökostrom für den Betrieb ihrer Hallen, Stallungen und Reitplätze. sowie für die Pferdeversorgung. »Gerade unser neuer Sandplatz muss für den Reitbetrieb gewässert werden. Für die Pumpen, die das Wasser aus unser eigenen Zisterne pumpen – das sind in Spitzenzeiten 50.000 Liter am Tag – brauchen wir diesen Strom dringend«, so Hansi Obermowe vom Reitverein Exter.