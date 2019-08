Schüler zu Besuch beim Team der Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt des Evangelischen Jugendzentrums. Das Team geht jetzt in die Sommerpause. Am 3. September steht es wieder für alle Fahrradfreunde zur Verfügung.

Vlotho (WB). Die Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt des EKJZ in Valdorf geht in die Sommerpause. Das Team der Werkstatt ist dann am Dienstag, 3. September, in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr wieder für alle Fahrradfreunde da.