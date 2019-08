Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). »Wasserretter in Not, die DLRG braucht ein neues Boot.« Mit diesem Slogan hatte die DLRG Vlotho in den vergangenen zwei Jahren 50.000 Euro gesammelt. Das neue Einsatzboot ist jetzt in Dienst gestellt worden. Es trägt den Namen »Wilhelm Eck«.