Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Der Waldkindergarten hat seinen Betrieb wieder aufgenommen. Seit Donnerstag sind die Kinder zurück. Aufgrund erheblicher Streitigkeiten innerhalb des Trägervereins war dieser Kindergarten am 11. Juni vom damaligen Vorstand geschlossen worden.

18 Mädchen und Jungen spielen jetzt wieder in dem Waldstück an der Oberbecksener Straße und in dem großen Bauwagen auf dem Kita-Gelände neben dem ehemaligen Rütli. Die Kinder dieses Ein-Gruppen-Waldkindergartens kommen hauptsächlich aus Vlotho und aus dem direkt angrenzenden Bad Oeynhausen. Sie sind drei bis sechs Jahre alt.

15 Kinder waren schon vorher dabei, drei sind zum Kindergartenjahr 2018/2019 neu aufgenommen worden. »Wir haben noch Plätze für zwei weitere Kinder«, sagt Angela Maniscalco, die den Trägerverein »Waldkindergarten Vlotho e.V.« seit wenigen Wochen leitet. Mit ihr im Vorstand arbeiten Jacqueline Kayser als zweite Vorsitzende, Nele Neddermann als Kassiererin und Andreas Wiebe als Schriftführer.

Große Unterstützung durch Eltern

Keine Probleme habe es bei der Stellenbesetzung gegeben: Leiterin ist wie ganz zu Anfang Sandra Hachmeister. Tanja Petersen, die seit der Eröffnung im vorigen Jahr zum Team gehört, steht ihr als Erzieherin zur Seite. Erzieher Denny Liebich bleibt noch bis Ende des Monats, sein Nachfolger ist Florian Schwalbe. Als Ergänzungskraft ist Christine Böke mit dabei (zuvor war sie Springerin). »Uns ist es sehr wichtig, dass sich unser Personal und unsere Kinder schon kennen«, sagt Angela Maniscalco.

Die Vorsitzende freut sich über die große Unterstützung durch die Eltern: »Wenn sie in den vergangenen Wochen nicht dabei geblieben wären, hätten wir nicht so schnell wieder eröffnen können.«

Eine längere Schließung habe in guter Zusammenarbeit mit Landesjugendamt, Kreisjungendamt und Stadt Vlotho vermieden werden können. »Wir freuen uns, dass der Betrieb bereits zum 8. August wieder aufgenommen werden konnte«, sagt die Vorsitzende. Anders als zunächst befürchtet, sei die Betriebserlaubnis auch nicht entzogen worden. Die Betriebserlaubnis habe lediglich geruht. Der nächste Schritt sei nun die Suche nach einem etablierten Träger für den Waldkindergarten: »Das ist nicht zwingend, es wäre aber schön, einen zu finden.«