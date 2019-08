Lange Haare und laute Musik: 1977 erschütterte das Festival im Stadion die Spießerwelt in Vlotho. Der damals gedrehte Spielfilm wird am 26. August im WDR-Fernsehen gezeigt. Foto: WB-Archiv

Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Die ersten »Umsonst und Draußen«-Festivals erschütterten in den siebziger Jahren die Spießerwelt in Vlotho. »Lieber Blasmusik statt Gammlertreffen« forderte damals ein Leserbriefschreiber. Die U&D-Festivals gibt es immer noch – und kaum einer regt sich über sie auf. In der Reihe »Rockpalast« zeigt das WDR-Fernsehen am Montag, 26. August, ab 0.45 Uhr den fast zweistündigen Film »Vlotho 77 – Umsonst & Draußen«.

Der Film war eine Auftragsarbeit der Veranstalter. »Wir wollten damals damit in die Programkinos kommen«, erinnert sich Wolfgang Kuhlmann. Mit der frisch gegründeten Band »Hammerfest« hatte er sich zwei Jahre zuvor dazu entschlossen, ein kleines Musikfestival in dem alten Steinbruch in der Vossgrund zu organisieren. Dieses allererste U&D wurde zum Vorreiter für viele andere Festivals außerhalb der ostwestfälischen Provinz.

Dokument der Jugendmusikkultur

Der im Jahr 1977 beim Festival im Stadion auf dem Amtshausberg gedrehte Film lief tatsächlich in einigen Kinos. Wolfgang Kuhlmann sah ihn in der Bielefelder »Kamera« und zeigte ihn später als Sozialarbeiter in der Jugendfreizeitstätte Vlotho. Anfang der 2000er Jahre bemühte sich der »U&D«-Verein vergeblich darum, an den Film heranzukommen.

Vor einiger Zeit habe dann das ehemalige Aufnahmeteam Kontakt mit Wolfgang Kuhlmann aufgenommen: »Der auf 16 Millimeter gedrehte Film sollte im Rahmen eines Kulturförderprogramm als Dokument der Jugendmusikkultur digital restauriert werden«, sagt Kuhlmann. Besonders aufwändig sei es für ihn gewesen, von den ehemaligen Bands die Genehmigungen für eine weitere öffentliche Vorführung zu bekommen. Im Gegensatz zu »Hammerfest« seien die meisten anderen Bands längst Geschichte.

Auch vom Festival 1978 existiert ein längerer Film. Er ist auf Youtube zu finden (Umsonst & Draußen Festival, Vlotho 1978).