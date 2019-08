Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Mehr Lob geht nicht für das Waldfreibad: »Ich wünschte, ich könnte hierbleiben und Urlaub machen.« Grünen-Landesvorsitzende Mona Neubaur nutzt die Sommerpause, um einige Freibäder im Land zu besuchen. Gestartet war sie Mitte Juli am Niederrhein, danach war sie im Münsterland und im Sauerland. Am Mittwoch stand Ostwestfalen-Lippe auf dem Programm. Kurz vor 11 Uhr wurde sie in Valdorf von ihren Parteifreunden der Grünen Liste und von Ralf Nolte und Siegfried Finne als Vertreter des Fördervereins begrüßt.