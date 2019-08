Von Hannah Gebhard

Vlotho (WB). Das Mittelalter spielend erleben: In der Knappen-Schule des Vereins »Corona Historica« haben jetzt 20 Ferienspiel-Kinder mittelalterliche Tänze, historisches Fechten und Schießen mit Pfeil und Bogen gelernt. Am letzten August-Wochenende baut der aus Bad Oeynhausen stammende Verein einen großen Mittelaltermarkt an der Grundschule in Uffeln auf.